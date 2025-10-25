Харьков атаковали вражеские FPV-дроны, запущенные с дрона-матки "Молния": пострадали пять человек

В двух районах Харькова в субботу, 25 октября 2025 года, произошло попадание российских FPV-дронов, запущенных с ударного БПЛА "Молния", который использовался оккупантами как дрон-матка. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, пишет УНН.

Подробности

"По данным нашего Ситуационного центра, БПЛА типа "Молния" выступал носителем для двух FPV-дронов. Один из них попал в крышу частного дома в Шевченковском районе, повреждено остекление окон. Другой FPV-дрон попал в фасад здания также в Шевченковском районе", - говорится в сообщении.

По данным Терехова, сам носитель - БПЛА "Молния" - упал на крышу общежития в Киевском районе Харькова.

"Боевая часть упала рядом со зданием, на месте работают взрывотехники. По состоянию на сейчас, пять человек обратились к медикам с острой реакцией на стресс", - сообщил мэр.

