11:59 • 10156 просмотра
Отопительный сезон в Украине может начаться уже в ближайшие дни - Минэнерго
Эксклюзив
10:22 • 17315 просмотра
Переход на "зимнее время": психолог дала советы, как помочь организму адаптироваться
25 октября, 08:59 • 18131 просмотра
Подрыв людей на вокзале в Овруче: производство открыли по трем статьям
Эксклюзив
25 октября, 08:45 • 25959 просмотра
Время внутреннего равновесия среди внешних бурь: астропрогноз на неделю 27 октября – 2 ноября
25 октября, 06:30 • 18739 просмотра
Трамп анонсировал обсуждение войны рф против Украины с Си Цзиньпином: хочет помощи Пекина
25 октября, 03:58 • 18178 просмотра
Украину накроет облачная погода с дождями, на юге до +17°Photo
24 октября, 17:15 • 32147 просмотра
В субботу Украину ждет еще один день с графиками отключений: сколько очередей будет без "света"Video
24 октября, 16:33 • 48630 просмотра
Великобритания предоставит Украине 5 тысяч новых ракет, усиливая поддержку перед зимой - премьер Стармер
24 октября, 15:19 • 37493 просмотра
Глава ВР заявил, что проект нового правописания украинского языка рассмотрят до конца года
Эксклюзив
24 октября, 14:29 • 38633 просмотра
российские модернизированные КАБы: обновленные бомбы с реактивным двигателем пока не долетают до Киева, но угроза растет – военный эксперт
Харьков атаковали вражеские FPV-дроны, запущенные с дрона-матки "Молния": пострадали пять человек

Киев • УНН

 • 924 просмотра

25 октября 2025 года российские FPV-дроны, запущенные с БПЛА "Молния", попали в два района Харькова. В результате атаки пять человек обратились к медикам с острой реакцией на стресс.

Харьков атаковали вражеские FPV-дроны, запущенные с дрона-матки "Молния": пострадали пять человек

В двух районах Харькова в субботу, 25 октября 2025 года, произошло попадание российских FPV-дронов, запущенных с ударного БПЛА "Молния", который использовался оккупантами как дрон-матка. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, пишет УНН.

Подробности

"По данным нашего Ситуационного центра, БПЛА типа "Молния" выступал носителем для двух FPV-дронов. Один из них попал в крышу частного дома в Шевченковском районе, повреждено остекление окон. Другой FPV-дрон попал в фасад здания также в Шевченковском районе", - говорится в сообщении.

По данным Терехова, сам носитель - БПЛА "Молния" - упал на крышу общежития в Киевском районе Харькова.

"Боевая часть упала рядом со зданием, на месте работают взрывотехники. По состоянию на сейчас, пять человек обратились к медикам с острой реакцией на стресс", - сообщил мэр.

Средства ПВО могут перехватывать реактивные КАБы рф - Игнат25.10.25, 17:43 • 1228 просмотров

Ольга Розгон

