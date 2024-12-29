Славили путина и показывали средний палец: Ольгу Фреймут обругали в Польше

Украинская ведущая Ольга Фреймут столкнулась с "теплым" приемом в Польше. Об инциденте она сама рассказала на свой странице Instagram.

Инцидент произошел после того, как водитель такси, на котором передвигалась певица застрял на шлагбауме из-за не срабатывания карточки.

"Теплый" прием в Варшаве. Вот видео-реакция на меня, которая разговаривала на украинском с таксистом. Мой таксист застрял на шлагбауме, у него не сработала карточка. Подбежал крепкий поляк и начал кричать: "Курва, слава Путину!". Полячки в старческом возрасте тыкали средние пальцы и просили покинуть страну. Я выражаю искреннюю любовь всем тем украинцам, которые сейчас вынужденно живут в Польше. У вас несокрушимый дух. Слава Украине!", - написала ведущая в описании к видео.