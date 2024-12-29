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Славили путіна та показували середній палець: Ольгу Фреймут облаяли у Польщі

Київ • УНН

 • 43656 перегляди

Українська ведуча Ольга Фреймут поділилася відео конфлікту в Польщі через українську мову.

Українська ведуча Ольга Фреймут зіштовхнулася з "теплим" прийомом у Польщі. Про інцидент вона сама розповіла на свій сторінці Instagram.

Інцидент стався після того, як водій таксі, на якому пересувалася співачка застряг на шлагбаумі через не спрацювання картки.

"Теплий" прийом у Варшаві. Ось відео-реакція на мене, яка розмовляла українською з таксистом. Мій таксист застряг на шлагбаумі, у нього не спрацювала картка. Підбіг моцний поляк і почав кричати : "Курва, слава Путіну!". Полячки у старечому віці тицяли середні пальці і просили покинути країну. Я висловлюю щиру любов усім тим українцям, які зараз вимушено живуть у Польщі. У вас незламний дух. Слава Україні!", - написала ведуча в описі до відео.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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