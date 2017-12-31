"Слава Украине" и файеры возле посольства РФ: активисты поздравили заключенных Кремля с Новым годом

Активисты назвали имена украинцев, находящихся в заложниках РФ, а также обратились к ним со словами поддержки.

Под возгласы "Слава Украине" возле посольства РФ зажгли желтые и голубые файеры. Активисты призвали заложников не отчаиваться и выразили уверенность, что вскоре Украине удастся всех освободить.

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В завершение акции, были записаны короткие видеообращения, в которых прозвучали новогодние поздравления.

Ранее активисты под посольством РФ требовали поиска пропавших крымчан.