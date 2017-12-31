"Слава Україні" та фаєри біля посольства РФ: активісти привітали в'язнів Кремля із Новим роком
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Під стінами посольства РФ у Києві активісти, правозахисники та бійці АТО, запаливши фаєри, записали відеовітання для в'язнів Кремля, передає кореспондент УНН.
Активісти назвали імена українців, які перебувають у заручниках РФ, а також звернулись до них зі словами підтримки.
Під вигуки "Слава Україні" біля посольства РФ запалили жовті і блакитні фаєри. Активісти закликали заручників не зневірятись і висловили упевненість, що невдовзі Україні вдасться усіх звільнити.
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На завершення акції, були записані короткі відеозвернення, в яких пролунали новорічні вітання.
Раніше активісти під посольством РФ вимагали пошуку зниклих кримчан.