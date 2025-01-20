Сладкие напитки вызывают миллионы случаев диабета и болезней сердца ежегодно

ukenru
Эксклюзив
АРМА обновила реестр, но проблема осталась - эксперт об имитации работы агентства
15:22 • 4388 просмотра

АРМА обновила реестр, но проблема осталась - эксперт об имитации работы агентства

Эксклюзив
Мемкоины Дональда и Мелании Трамп: новый тренд крипторынка
14:52 • 30476 просмотра

Мемкоины Дональда и Мелании Трамп: новый тренд крипторынка

"Ограниченно годные" должны пройти ВЛК до 4 февраля: что нужно знать
12:24 • 106694 просмотра

"Ограниченно годные" должны пройти ВЛК до 4 февраля: что нужно знать

Реестры Украины восстановлены после масштабной российской кибератаки: что изменилось
20 января, 09:31 • 102968 просмотра

Реестры Украины восстановлены после масштабной российской кибератаки: что изменилось

Эксклюзив
Начало периода кардинальных перемен: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 января
20 января, 07:13 • 114549 просмотра

Начало периода кардинальных перемен: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 января

Эксклюзив
Эксперты озвучили ожидания от США относительно войны в Украине после инаугурации Трампа
20 января, 06:40 • 148488 просмотра

Эксперты озвучили ожидания от США относительно войны в Украине после инаугурации Трампа

Эксклюзив
"Обвинение безосновательно" - адвокат о вручении подозрения эксчиновнику МОУ Лиеву по делу о бракованных пулемётах (Видео)
20 января, 06:01 • 116298 просмотра

"Обвинение безосновательно" - адвокат о вручении подозрения эксчиновнику МОУ Лиеву по делу о бракованных пулемётах (Видео)

Сегодня в Украине отмечают день памяти защитников Донецкого аэропорта
20 января, 06:00 • 110988 просмотра

Сегодня в Украине отмечают день памяти защитников Донецкого аэропорта

На Курском направлении воюют 67 тысяч лучших военных рф - Сырский
19 января, 19:02 • 113392 просмотра

На Курском направлении воюют 67 тысяч лучших военных рф - Сырский

Зеленский лишил государственных наград Бойко, Шуфрича и Симоненко
19 января, 14:02 • 112352 просмотра

Зеленский лишил государственных наград Бойко, Шуфрича и Симоненко

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Прямой ефир
Популярные новости
День АР Крым: почему празднование этой даты требует переосмысления и что происходит на полуострове

День АР Крым: почему празднование этой даты требует переосмысления и что происходит на полуострове

20 января, 05:30 • 152714 просмотра
Трое подростков избили 12-летнюю девочку в Белой Церкви: видео попало в полицию

Трое подростков избили 12-летнюю девочку в Белой Церкви: видео попало в полицию

20 января, 07:03 • 47492 просмотра
Окончание войны за 24 часа, хорошие отношения с путиным, ядерный удар: что говорил Трамп до инаугурации об Украине

Окончание войны за 24 часа, хорошие отношения с путиным, ядерный удар: что говорил Трамп до инаугурации об Украине

20 января, 08:00 • 138752 просмотра
Иванка Трамп поразила платьем на светском вечере перед инаугурацией отца

Иванка Трамп поразила платьем на светском вечере перед инаугурацией отца

20 января, 08:25 • 128880 просмотра
Фильм "Неудержимый" стал хитом на Amazon Prime: Дженнифер Лопес поблагодарила фанатов

Фильм "Неудержимый" стал хитом на Amazon Prime: Дженнифер Лопес поблагодарила фанатов

11:17 • 112625 просмотра
публикации
Мемкоины Дональда и Мелании Трамп: новый тренд крипторынка

Мемкоины Дональда и Мелании Трамп: новый тренд крипторынка
Эксклюзив

14:52 • 30495 просмотра
"Ограниченно годные" должны пройти ВЛК до 4 февраля: что нужно знать

"Ограниченно годные" должны пройти ВЛК до 4 февраля: что нужно знать

12:24 • 106696 просмотра
Окончание войны за 24 часа, хорошие отношения с путиным, ядерный удар: что говорил Трамп до инаугурации об Украине

Окончание войны за 24 часа, хорошие отношения с путиным, ядерный удар: что говорил Трамп до инаугурации об Украине

20 января, 08:00 • 138752 просмотра
Эксперты озвучили ожидания от США относительно войны в Украине после инаугурации Трампа

Эксперты озвучили ожидания от США относительно войны в Украине после инаугурации Трампа
Эксклюзив

20 января, 06:40 • 148490 просмотра
День АР Крым: почему празднование этой даты требует переосмысления и что происходит на полуострове

День АР Крым: почему празднование этой даты требует переосмысления и что происходит на полуострове

20 января, 05:30 • 152714 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Фильм "Неудержимый" стал хитом на Amazon Prime: Дженнифер Лопес поблагодарила фанатов

Фильм "Неудержимый" стал хитом на Amazon Prime: Дженнифер Лопес поблагодарила фанатов

11:17 • 112625 просмотра
Иванка Трамп поразила платьем на светском вечере перед инаугурацией отца

Иванка Трамп поразила платьем на светском вечере перед инаугурацией отца

20 января, 08:25 • 128880 просмотра
Коллеги и друзья раскрыли тайны творческого метода Дэвида Линча

Коллеги и друзья раскрыли тайны творческого метода Дэвида Линча

18 января, 19:33 • 123823 просмотра
«Квадрат - наследие Instagram": соцсеть меняет формат сетки профилей

«Квадрат - наследие Instagram": соцсеть меняет формат сетки профилей

18 января, 13:12 • 128901 просмотра
Обама опроверг слухи о разводе с женой трогательным поздравлением - СМИ

Обама опроверг слухи о разводе с женой трогательным поздравлением - СМИ

18 января, 12:59 • 129427 просмотра
Актуальное
Сладкие напитки вызывают миллионы случаев диабета и болезней сердца ежегодно

Сладкие напитки вызывают миллионы случаев диабета и болезней сердца ежегодно

Киев  •  УНН

 • 4089 просмотра

Read in English

Исследование показало, что ежегодно из-за употребления сладких напитков возникает 1,2 млн новых случаев сердечно-сосудистых заболеваний и 2,2 млн случаев диабета. Особенно острая проблема в развивающихся странах.

Употребление сладких продуктов может быть гораздо более вредным для вашего здоровья, чем вы можете себе представить. Напитки с сахаром, такие как газированные и энергетические напитки, разработаны таким образом, чтобы быть чрезвычайно приятными. Но вместе с этим, они содержат опасность: по данным ученых почти треть новых случаев диабета связана с употреблением сладких напитков.

Передает УНН со ссылкой на Science Alert.

Детали

Употребление сладких продуктов может быть гораздо вреднее для вашего здоровья, чем вы можете себе представить. Напитки с сахаром, такие как газированные и энергетические напитки, разработаны таким образом, чтобы быть очень приятными. Но вместе с этим они содержат опасность: по данным ученых почти треть новых случаев диабета связана с употреблением сладких напитков.

Передает со ссылкой на Science Alert.

Детали

Согласно новому исследованию под руководством исследователей из Университета Тафтса в США, примерно 1,2 миллиона новых случаев сердечно-сосудистых заболеваний и 2,2 миллиона новых случаев диабета 2 типа развиваются во всем мире ежегодно из-за того, что люди употребляют подслащенные напитки.

Хотя общее потребление сладких напитков в последнее время снизилось в некоторых развитых странах, авторы исследования отмечают, что газированные напитки и их родственники остаются значительной угрозой для общественного здоровья в большинстве стран мира. Особенно в развивающихся странах.

Подслащенные сахаром напитки активно рекламируются и продаются в странах с низким и средним уровнем дохода. Эти сообщества не только потребляют вредные продукты, но часто менее подготовлены к преодолению долгосрочных последствий для здоровья.

– говорит старший автор исследования Дариуш Мозаффарян

Популярность употребления подслащенных напитков на территории Африканского континента: ученые зафиксировали серьезные угрозы здоровью 

В Южной Африке около 28% новых случаев диабета и 15% новых случаев сердечно-сосудистых заболеваний связаны с употреблением сладких напитков, сообщают исследователи.

Исследование фокусируется на сахарсодержащих напитках (SSBs), которые авторы определяют как любой напиток с добавлением сахара, содержащий по меньшей мере 50 килокалорий на 8-унцию порцию. Сюда входят коммерческие или домашние безалкогольные, энергетические напитки, фруктовые напитки, пунши, лимонад и агуа-фреш.

Многие могут представлять риск для здоровья, если их употреблять в чрезмерных количествах, говорят ученые-диетологи.

Более миллиона новых случаев сердечно-сосудистых заболеваний ежегодно

В результате исследования получены данные о потреблении напитков из Глобальной базы данных, в том числе обработано 450 опросов, в которых участвовало 2,9 миллиона человек из 118 стран мира.

Ученые объединили данные и показатели сердечно-метаболических заболеваний в сравнительную оценку риска, основанного на предыдущих исследованиях физиологических эффектов сладких напитков.

Установлена ​​причина 1,2 млн новых случаев сердечно-сосудистых заболеваний ежегодно, а также 2,2 млн новых случаев диабета 2-го типа.

Image

Исследование также предполагает, что ежегодно SSBs вызывают примерно 80 000 смертей от диабета 2 типа и 258 000 смертей от сердечно-сосудистых заболеваний.

Освещение роли таких сладких напитков может помочь переломить ситуацию, объясняет первый автор исследования и учёный-диетолог Лаура Лара-Кастор, бывшая аспирантка Университета Тафтса в США.

Нам нужны срочные, научно обоснованные меры, чтобы ограничить потребление подслащенных сахаром напитков во всем мире, прежде чем еще больше жизней будет укорочено из-за их влияния на диабет и сердечные заболевания

– говорит Лара-Кастор.

Дополнение

Специалисты напоминают, что чрезмерное потребление продуктов, богатых сахаром, добавленным сахаром и сладкими напитками, является мощной комбинацией для здоровья: диетологи рекомендуют отдавать предпочтение натуральным продуктам питания, богатым клетчаткой и как можно менее обработанным.

Coca-Cola, General Mills, Nestle: крупные пищевые компании США обвиняют в создании зависимости от еды у детей11.12.24, 10:15 • 14810 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

ОбществоЗдоровье

Обратиться по вопросам размещения рекламы