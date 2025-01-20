Сладкие напитки вызывают миллионы случаев диабета и болезней сердца ежегодно

Употребление сладких продуктов может быть гораздо более вредным для вашего здоровья, чем вы можете себе представить. Напитки с сахаром, такие как газированные и энергетические напитки, разработаны таким образом, чтобы быть чрезвычайно приятными. Но вместе с этим, они содержат опасность: по данным ученых почти треть новых случаев диабета связана с употреблением сладких напитков.

Передает УНН со ссылкой на Science Alert.

Детали

Употребление сладких продуктов может быть гораздо вреднее для вашего здоровья, чем вы можете себе представить. Напитки с сахаром, такие как газированные и энергетические напитки, разработаны таким образом, чтобы быть очень приятными. Но вместе с этим они содержат опасность: по данным ученых почти треть новых случаев диабета связана с употреблением сладких напитков.

Передает со ссылкой на Science Alert.

Детали

Согласно новому исследованию под руководством исследователей из Университета Тафтса в США, примерно 1,2 миллиона новых случаев сердечно-сосудистых заболеваний и 2,2 миллиона новых случаев диабета 2 типа развиваются во всем мире ежегодно из-за того, что люди употребляют подслащенные напитки.

Хотя общее потребление сладких напитков в последнее время снизилось в некоторых развитых странах, авторы исследования отмечают, что газированные напитки и их родственники остаются значительной угрозой для общественного здоровья в большинстве стран мира. Особенно в развивающихся странах.

Подслащенные сахаром напитки активно рекламируются и продаются в странах с низким и средним уровнем дохода. Эти сообщества не только потребляют вредные продукты, но часто менее подготовлены к преодолению долгосрочных последствий для здоровья.

– говорит старший автор исследования Дариуш Мозаффарян

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В Южной Африке около 28% новых случаев диабета и 15% новых случаев сердечно-сосудистых заболеваний связаны с употреблением сладких напитков, сообщают исследователи.

Исследование фокусируется на сахарсодержащих напитках (SSBs), которые авторы определяют как любой напиток с добавлением сахара, содержащий по меньшей мере 50 килокалорий на 8-унцию порцию. Сюда входят коммерческие или домашние безалкогольные, энергетические напитки, фруктовые напитки, пунши, лимонад и агуа-фреш.

Многие могут представлять риск для здоровья, если их употреблять в чрезмерных количествах, говорят ученые-диетологи.

Более миллиона новых случаев сердечно-сосудистых заболеваний ежегодно

В результате исследования получены данные о потреблении напитков из Глобальной базы данных, в том числе обработано 450 опросов, в которых участвовало 2,9 миллиона человек из 118 стран мира.

Ученые объединили данные и показатели сердечно-метаболических заболеваний в сравнительную оценку риска, основанного на предыдущих исследованиях физиологических эффектов сладких напитков.

Установлена ​​причина 1,2 млн новых случаев сердечно-сосудистых заболеваний ежегодно, а также 2,2 млн новых случаев диабета 2-го типа.

Исследование также предполагает, что ежегодно SSBs вызывают примерно 80 000 смертей от диабета 2 типа и 258 000 смертей от сердечно-сосудистых заболеваний.

Освещение роли таких сладких напитков может помочь переломить ситуацию, объясняет первый автор исследования и учёный-диетолог Лаура Лара-Кастор, бывшая аспирантка Университета Тафтса в США.

Нам нужны срочные, научно обоснованные меры, чтобы ограничить потребление подслащенных сахаром напитков во всем мире, прежде чем еще больше жизней будет укорочено из-за их влияния на диабет и сердечные заболевания – говорит Лара-Кастор.

Дополнение

Специалисты напоминают, что чрезмерное потребление продуктов, богатых сахаром, добавленным сахаром и сладкими напитками, является мощной комбинацией для здоровья: диетологи рекомендуют отдавать предпочтение натуральным продуктам питания, богатым клетчаткой и как можно менее обработанным.

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