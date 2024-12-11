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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Coca-Cola, General Mills, Nestle: крупные пищевые компании США обвиняют в создании зависимости от еды у детей

Coca-Cola, General Mills, Nestle: крупные пищевые компании США обвиняют в создании зависимости от еды у детей

Киев  •  УНН

 • 1391 просмотра

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В США подан иск против девяти крупных пищевых компаний из-за" ультрапроцессированных " продуктов, вызывающих зависимость. Истец утверждает, что из-за таких продуктов у него развился диабет 2 типа в 16 лет.

В США подали иск на крупные пищевые компании, в котором обвиняют корпорации в продаже пищи, которая якобы вызывает зависимость у детей. В частности речь идет о Kraft Heinz, Mondelez и Coca-Cola, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Суд в США обвинил крупные пищевые компании в разработке и маркетинге "ультрапроцессированных" продуктов, которые вызывают привыкание у детей, вызывая хронические заболевания.

Иск был подан Брайсом Мартинесом, жителем Пенсильвании, который утверждает, что у него развился диабет 2 типа и неалкогольная жировая болезнь печени, диагностированная в возрасте 16 лет.

Среди компаний, на которые подали иск оказались Kraft Heinz, Mondelez, Coca-Cola, Post Holdings, PepsiCo, General Mills, Nestle, WK Kellogg, Conagra.

"В настоящее время нет согласованного научного определения пищевых продуктов, прошедших ультраобработку", - заявила Сара Галло, старший вице-президент по товарной политике Ассоциации потребительских брендов, промышленной группы, представляющей производителей продуктов питания и напитков.

"Попытка классифицировать пищу как нездоровую просто потому, что она обработана, или демонизировать пищу, игнорируя ее полное содержание питательных веществ, вводит потребителей в заблуждение".

В последние годы появилось больше доказательств того, что продукты питания с высокой обработанностью приводят к хроническим проблемам со здоровьем. Пища, которую исследователи описывают как "ультраобработанную", включает много снеков, сладостей и безалкогольных напитков, изготовленных из веществ, полученных из цельных продуктов или синтезированных искусственно.

Действующий комиссар Управления по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов США Роберт Калифф заявил, что ультраобработанная пища, вероятно, вызывает зависимость.

Роберт Ф. Кеннеди-младший, избранный президентом Дональдом Трампом возглавить Министерство здравоохранения и социальных служб США, раскритиковал пищевую промышленность и FDA за неспособность регулировать ее.

В иске Брайса Мартинеса утверждается, что пищевые компании давно знали, что их продукты вредны, и намеренно создавали их так, чтобы они вызывали как можно большую зависимость.

Иск содержит претензии относительно сговора, халатности, мошеннического введения в заблуждение и нечестной деловой практики. Он требует неопределенную сумму компенсационных и штрафных убытков.

Напомним

Coca-Cola удалила информацию об обещании достичь 25% многоразовой упаковки к 2030 году. Вместо этого компания заявила о новых целях в отношении переработанного материала в упаковке на уровне 35-40%.

Алина Волянская

Алина Волянская

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