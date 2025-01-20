Солодкі напої спричиняють мільйони випадків діабету та хвороб серця щороку

Вживання солодких продуктів може бути набагато більш шкідливим для вашого здоров’я, ніж ви можете собі уявити. Напої з цукром, такі як газовані та енергетичні напої, розроблені таким чином, щоб бути надзвичайно приємними. Але разом з цим, вони містять небезпеку: за даними вчених майже третина нових випадків діабету пов'язана із вживанням солодких напоїв.

Передає УНН із посиланням на Science Alert.

Деталі

Згідно з новим дослідженням під керівництвом дослідників з Університету Тафтса в США, приблизно 1,2 мільйона нових випадків серцево-судинних захворювань і 2,2 мільйона нових випадків діабету 2 типу розвиваються в усьому світі щороку через те, що люди вживають підсолоджені напої.

І хоча загальне споживання солодких напоїв останнім часом знизилося в деяких розвинених країнах, автори дослідження зазначають, що газовані напої та їхні родичі залишаються значною загрозою для громадського здоров'я в більшості країн світу. Особливо в країнах, що розвиваються.

Підсолоджені цукром напої активно рекламуються і продаються в країнах з низьким і середнім рівнем доходу. Ці спільноти не лише споживають шкідливі продукти, але й часто менш підготовлені до подолання довгострокових наслідків для здоров'я - говорить старший автор дослідження Даріуш Мозаффарян

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У Південній Африці близько 28% нових випадків діабету та 15% нових випадків серцево-судинних захворювань пов'язані з вживанням солодких напоїв, повідомляють дослідники.

Дослідження фокусується на цукровмісних напоях (SSBs), які автори визначають як будь-який напій з додаванням цукру, що містить щонайменше 50 кілокалорій на 8-унцію порцію. Сюди входять комерційні або домашні безалкогольні напої, енергетичні напої, фруктові напої, пунші, лимонад і агуа-фреш.

Багато з них можуть становити ризик для здоров'я, якщо їх вживати в надмірних кількостях, кажуть вчені-дієтологи.

Понад мільйон нових випадків серцево-судинних захворювань щороку

У результаті дослідження отримано дані про споживання напоїв з Глобальної бази даних, зокрема опрацьовано 450 опитувань, в яких брали участь 2,9 мільйона людей з 118 країн світу.

Вчені об'єднали ці дані та показники серцево-метаболічних захворювань у порівняльну оцінку ризику, що ґрунтується на попередніх дослідженнях фізіологічних ефектів солодких напоїв.

Встановлена причина 1,2 мільйона нових випадків серцево-судинних захворювань щороку, а також 2,2 мільйона нових випадків діабету 2-го типу.

Дослідження також припускає, що щороку SSBs спричиняють приблизно 80 000 смертей від діабету 2 типу та 258 000 смертей від серцево-судинних захворювань.

Висвітлення ролі таких солодких напоїв може допомогти переломити ситуацію, пояснює перший автор дослідження і вчений-дієтолог Лаура Лара-Кастор, колишня аспірантка Університету Тафтса в США.

Нам потрібні термінові, науково обґрунтовані заходи, щоб обмежити споживання підсолоджених цукром напоїв у всьому світі, перш ніж ще більше життів буде вкорочено через їхній вплив на діабет і серцеві захворювання - каже Лара-Кастор.

Доповнення

Фахівці нагадують, що надмірне споживання продуктів, багатих на цукор, доданий цукор і солодкі напої, є потужною комбінацією для здоров’я: дієтологи рекомендують віддавати перевагу натуральним продуктам харчування, багатим на клітковину і якомога менш обробленим.

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