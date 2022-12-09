Skynex для Украины: Германия передаст еще две системы ПВО

Детали

Компания подтвердила заказ систем в пятницу. Страну-получателя не указала, впрочем, учитывая информацию правительственных источников, ею является Украина. Доставка систем намечена на начало 2024 года. Известно, что система может сбивать беспилотники и крылатые ракеты с 35-миллиметровыми боеприпасами. Две системы стоят 182 млн евро, сообщил Rheinmetall. В частности, в 12 млн евро оценивают грузовики, которые изготовит компания из Дюссельдорфа. Сообщается, что все расходы желает оплатить федеральное правительство Германии.

Преимуществом систем Skynex является цена: чтобы сбить самолет с помощью системы Rheinmetall, нужно около 4000 евро, а стоимость одной оборонительной ракеты – до 500 000 тысяч евро.

Добавим

Ранее Германия уже передала Украине 30 зенитных танков «Гепард» и ЗРК «Ирис-Т». Планируется поставка еще семи танков «Гепард» и три «Ирис-Т».