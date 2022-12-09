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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Skynex для України: Німеччина передасть ще дві системи ППО

Skynex для України: Німеччина передасть ще дві системи ППО

Київ • УНН

 • 1120579 перегляди

КИЇВ. 9 грудня. УНН. Німецький оборонний концерн Rheinmetall виготовить дві системи ППО ближнього радіусу дії Skynex для України. Про це повідомляє УНН з посиланням на німецьке видання Handelsblatt.

Деталі

Компанія підтвердила замовлення систем в п’ятницю. Країну-отримувача не зазначила, утім, зважаючи на інформацію урядових джерел, нею є Україна. Доставка систем запланована на початок 2024 року. Відомо, що система може збивати безпілотники та крилаті ракети з 35 -міліметровими боєприпасами. Дві системи коштують 182 млн євро, повідомив Rheinmetall. Зокрема в 12 млн євро оцінюють вантажівки, які виготовить компанія з Дюсельдорфу. Повідомляється, що всі витрати хоче оплатити федеральний уряд Німеччини.

Перевагою систем Skynex є ціна: аби збити літак за допомогою системи Rheinmetall, треба близько 4000 євро, натомість вартість однієї оборонної ракети – до 500 000 тисяч євро.

Додамо

Раніше Німеччина уже передала Україні 30 зенітних танків «Гепард» та ЗРК «Ірис-Т». Планується поставка ще семи танків «Гепард» та три «Ірис-Т».

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