Скотленд-Ярд опасается, что не докажет связь между отравлениями в Эймсбери и Солсбери

“Возможно, никогда не удастся установить подобную окончательную связь (между инцидентами в Эймсбери и в Солсбери)”, — сказал он.

При этом Басу повторил, что нет сомнений в том, что в случае с отравлением Скрипалей в марте и Дон Стерджес и Чарльза Роули в июне речь идет о применении того же самого отравляющего вещества. “Научно-техническая лаборатория минобороны в Портон-Дауне уже установила со всей ясностью, что это то же самое нервно-паралитическое вещество „Новичок“, которое убило Дон и отравило Сергею и Юлию Скрипаль, а также (полицейского) Ника Бейли и Чарли Роули”, — сказал он.

Басу связал отсутствие такой возможности с тем, что полицейским до сих пор не удалось найти контейнер, взяв в руки который, по версии следствия, отравились Стерджес и Роули. “Мы будем упорно работать над тем, чтобы установить — отравляющее вещество в обоих случаях из одной-ли партии, но, как при любом полицейском расследовании, мы не можем делать предположений и должны идти лишь по тому пути, по которому нас ведут улики”, — отметил Басу.

Как сообщал УНН, пострадавший во время инцидента в Эймсбери британец пришел в себя.