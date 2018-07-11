Скотленд-Ярд побоюється, що не доведе зв'язок між отруєннями в Еймсбері і Солсбері
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. Британські слідчі, які ведуть розслідування інциденту в Еймсбері, визнали, що, можливо, їм ніколи не вдасться офіційно довести його зв’язок з отруєнням в Солсбері в березні екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії. Про це глава контртерористичного підрозділу Скотленд-Ярду Ніл Басу заявив у вівторок на зустрічі з населенням графства Вілтшир, присвяченій інцидентам, що сталися на території графства, інформує УНН.
“Можливо, ніколи не вдасться встановити подібний остаточний зв’язок (між інцидентами в Еймсбері і в Солсбері)”, — сказав він.
При цьому Басу повторив, що немає сумнівів у тому, що у випадку з отруєнням Скрипалів в березні і Дон Стерджес і Чарльза Роулі в червні мова йде про застосування тієї ж самої отруйної речовини. “Науково-технічна лабораторія Міноборони в Портон-Дауні вже встановила з усією ясністю, що це та сама нервово-паралітична речовина „Новачок“, яка вбила Дон і отруїла Сергія і Юлію Скрипаль, а також (поліцейського) Ніка Бейлі і Чарлі Роулі”, — сказав він.
Басу пов’язав відсутність такої можливості з тим, що поліцейським досі не вдалося знайти контейнер, взявши в руки який, за версією слідства, отруїлися Стерджес і Роулі. “Ми будемо наполегливо працювати над тим, щоб встановити — чи отруйна речовина в обох випадках з однієї партії, але, як при будь-якому поліцейському розслідуванні, ми не можемо робити припущень і повинні йти лише тим шляхом, по якому нас ведуть докази”, — зазначив Басу.
Як повідомляв УНН, потерпілий під час інциденту в Еймсбері британець отямився.