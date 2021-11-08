Скоро "Черная пятница": лайфхаки для истинных шопоголиков

Знайте, что вам нужно

Первый полезный совет — это заранее, еще до ажиотажа, определить список товаров, которые вы хотели бы купить для себя и своих близких. В момент, когда начнется массовая распродажа всех категорий товаров, вы не сможете оценивать ситуацию объективно, отвлекаясь на ненужные и не приоритетные товары. В этом время нужные вам позиции быстро раскупят, ведь многие магазины ограничивают ассортимент товаров, на которые распространяется акция.

Составьте список товаров по приоритетности и начинайте покупки, следуя собственному списку. Сейчас у вас есть время, чтобы трезво оценить необходимость вещей и внести корректировки. Помните, что лучше купить что-то одно, то, чем вы будете пользоваться, и с хорошей скидкой, чем дюжину товаров, о покупке которых вы пожалеете через пару дней.

Определите бюджет

Не менее важно определить бюджет, который вы можете потратить на покупки действительно нужных вещей. Крайне желательно не влезать в долги и не брать кредиты. Что касается рассрочек без процентов, то и к ним относитесь внимательнее — набрав много товаров в рассрочку, вы можете не потянуть ежемесячные платежи.

Опять же, определиться с бюджетом на покупки лучше заранее, так как в пятничной суматохе вы не сможете отказать себе в покупке вещей, которые сейчас кажутся вам слишком дорогими или ненужными. Не забывайте, что на вас будут давить различные маркетинговые приемы, и поддаваться им нужно не всегда.

Следуйте своему списку приоритетов, чтобы спланировать траты. Если вам важнее приобрести новый смартфон, то не распыляйте внимание и деньги на что-то другое, пока не найдете оптимальный вариант мобильного устройства. И так — в любой категории товаров.

Найдите проверенные магазины

Уже сейчас узнайте, какие магазины участвуют в Черной пятнице в этом году, и какие магазины анонсировали запуск акции раньше всего. Помните, что некоторые продавцы начинают распродажи чуть раньше и заканчивают чуть позже остальных. Не забудьте про условия доставки и оплаты, гарантии и сервисного обслуживания, обмена и возврата товаров — прочитайте их сейчас, потому что потом времени на это уже не будет.