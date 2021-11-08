Скоро "Чорна п'ятниця": лайфхаки для справжніх шопоголіків

Знайте, що вам потрібно

Перша корисна порада — це заздалегідь, ще до ажіотажу, визначити список товарів, які ви хотіли б купити для себе і своїх близьких. У момент, коли почнеться масовий розпродаж всіх категорій товарів, ви не зможете оцінювати ситуацію об’єктивно, відволікаючись на непотрібні і не пріоритетні товари. У цей час потрібні вам позиції швидко розкуплять, адже багато магазинів обмежують асортимент товарів, на які поширюється акція.

Складіть список товарів за пріоритетністю і починайте покупки, слідуючи за власним списком. Зараз у вас є час, щоб тверезо оцінити необхідність речей і внести коригування. Пам’ятайте, що краще купити щось одне, те, чим ви будете користуватися, і з хорошою знижкою, ніж дюжину товарів, про покупку яких ви пошкодуєте через пару днів.

Визначте бюджет

Не менш важливо визначити бюджет, який ви можете витратити на покупки дійсно потрібних речей. Вкрай бажано не влазити в борги і не брати кредити. Що стосується розстрочок без відсотків, то і до них ставитеся уважніше — набравши багато товарів в розстрочку, ви можете не потягнути щомісячні платежі.

Знову ж таки, визначитися з бюджетом на покупки краще заздалегідь, так як у п’ятничній метушні ви не зможете відмовити собі в покупці речей, які зараз здаються вам занадто дорогими або непотрібними. Не забувайте, що на вас будуть тиснути різні маркетингові прийоми, і піддаватися їм потрібно не завжди.

Дотримуйтесь свого списку пріоритетів, щоб спланувати витрати. Якщо вам важливіше придбати новий смартфон, то не розпорошуйте увагу і гроші на щось інше, поки не знайдете оптимальний варіант мобільного пристрою. І так — в будь-якій категорії товарів.

Знайдіть перевірені магазини

Вже зараз дізнайтеся, які магазини беруть участь у чорній п’ятниці цього року, і які магазини анонсували запуск акції раніше за все. Пам’ятайте, що деякі продавці починають розпродажі трохи раніше і закінчують трохи пізніше за інших. Не забудьте про умови доставки та оплати, гарантії та сервісного обслуговування, обміну та повернення товарів — прочитайте їх зараз, тому що потім часу на це вже не буде.