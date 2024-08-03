Бюджетные места в учебных заведениях в этом году получили 69 603 поступающих на бакалавриат (медицинскую магистратуру), сообщили в Министерстве образования и науки в субботу, пишет УНН.

Детали

Поступающие на бакалавра, как указано, уже могут просматривали статус заявлений на поступление и увидеть рекомендации к зачислению на бюджет в e-кабинетах.

«В целом, по итогам автоматического распределения мест, 69 603 поступающих на бакалавриат (медицинскую магистратуру) прошли на бюджет», - сообщили в МОН в соцсетях.

В министерстве объяснили, как понять, что получена рекомендация на бюджет: "Напротив одного из поданных заявлений статус изменится на "Рекомендовано (бюджет)".

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