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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 68321 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 84106 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 86810 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 108982 просмотра

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Одобрен первый в мире анализ крови на сотрясение мозга

Одобрен первый в мире анализ крови на сотрясение мозга

Киев  •  УНН

 • 16570 просмотра

КИЕВ. 18 февраля. УНН. В Соединенных Штатах одобрен первый в истории быстрый анализ крови для диагностики сотрясений мозга. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

С помощью этого теста точный диагноз можно узнать в течение 4 часов, и уже на основании результатов анализа понять, нуждается ли пациент в дальнейшей компьютерной томографии.

По мнению разработчиков теста, он поможет сэкономить большой объем средств, которые тратятся на дорогостоящие и часто ненужные сканирования. Эти средства уходят как из карманов пациентов, так и из бюджетов органов здравоохранения. Кроме того, данный анализ избавит множество людей от ненужного воздействия радиации, использующейся при диагностике. Особенно это касается профессиональных спортсменов и разного рода военнослужащих, столкнувшихся с взрывами бомб.

Сам анализ не определяет, столкнулся ли человек с сотрясением мозга или нет, но по результатам теста врач может принять решение, следует ли пройти через компьютерную томографию для подтверждения этого сотрясения, или в этом нет необходимости.

Тест в течение 12 часов после травмы определяет содержание в крови двух белков, UCH-L1 и GFAP. В норме они содержатся в тканях мозга, но при травме могут попасть в кровоток. Тест был проверен на почти 2 тысячах пациентах. В 97,5% случаев при определении этих белков врачи обнаруживали признаки травмы мозга при компьютерной томографии.

Если тест дает положительный результат, то компьютерная томография подтвердит сотрясение мозга и позволит понять, нуждается ли человек в хирургической операции и других разновидностях лечения. Ожидается, что анализ крови будет активно использоваться в отделениях неотложной помощи. Его также планирует применять на полях сражений и спортивных состязаниях, где отмечается высокий риск травм головы.

Сейчас для оценки состояния пациента используется шкала комы Глазго для оценки степени нарушения сознания, и КТ для выявления повреждений мозга. Однако у многих пациентов с черепно-мозговыми травмами средней тяжести повреждения не видны на компьютерной томографии. Новый анализ крови позволит поставить более точный диагноз и избежать не всегда необходимой компьютерной томографии.

Как сообщал УНН, во Франции зафиксировали первую смерть от кори.

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