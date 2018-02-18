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Схвалено перший в світі аналіз крові на струс мозку

Схвалено перший в світі аналіз крові на струс мозку

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 лютого. УНН. В Сполучених Штатах схвалений перший в історії швидкий аналіз крові для діагностики струсів мозку. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA).

За допомогою цього тесту точний діагноз можна дізнатися протягом 4 годин, і вже на підставі результатів аналізу зрозуміти, чи потребує пацієнт в подальшому комп'ютерної томографії.

На думку розробників тесту, він допоможе заощадити великий обсяг коштів, які витрачаються на дорогі і часто непотрібні сканування. Ці кошти йдуть як з кишень пацієнтів, так і з бюджетів органів охорони здоров'я. Крім того, даний аналіз позбавить безліч людей від непотрібного впливу радіації, що використовується при діагностиці. Особливо це стосується професійних спортсменів і різного роду військовослужбовців, які зіштовхнулися з вибухами бомб.

Сам аналіз не визначає, зіткнулася людина зі струсом мозку чи ні, але за результатами тесту лікар може прийняти рішення, чи слід пройти через комп'ютерну томографію для підтвердження цього струсу, або в цьому немає необхідності.

Тест протягом 12 годин після травми визначає вміст у крові двох білків, UCH-L1 і GFAP. У нормі вони містяться в тканинах мозку, але при травмі можуть потрапити в кровотік. Тест був перевірений на майже 2 тисячах пацієнтів. У 97,5% випадків при визначенні цих білків лікарі виявляли ознаки травми мозку при комп'ютерній томографії.

Якщо тест дає позитивний результат, то комп'ютерна томографія підтвердить струс мозку і дозволить зрозуміти, чи потребує людина хірургічної операції і інших різновидів лікування. Очікується, що аналіз крові буде активно використовуватися в відділеннях невідкладної допомоги. Його також планують застосовувати на полях битв і спортивних змаганнях, де є високий ризик травм голови.

Зараз для оцінки стану пацієнта використовується шкала коми Глазго для оцінки ступеня порушення свідомості, і КТ для виявлення пошкоджень мозку. Однак у багатьох пацієнтів з черепно-мозковими травмами середньої тяжкості пошкодження не видно на комп'ютерній томографії. Новий аналіз крові дозволить поставити більш точний діагноз і уникнути не завжди необхідної комп'ютерної томографії.

Як повідомляв УНН, у Франції зафіксували першу смерть від кору.

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