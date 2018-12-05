Сказано много, сделано мало: итоги работы радикала Рыбалки в стенах ВР
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Народный депутат от РПЛ Сергей Рыбалка трудится в стенах ВР на благо народа уже три года. За время своей каденции радикал заявлял о себе как о политике, который печется проблемами учителей, врачей, пенсионеров. УНН сделал подборку обещаний нардепа, и пришел к выводу, что Рыбалка поддерживает украинцев зачастую только словами, и очень редко - действиями.
Проблемы учителей
В ноябре этого года Рыбалка посетил педагогов Желтоводского лицея Днепропетровской области. Преподаватели выразили нардепу свое недовольство низким уровнем зарплат. Рыбалка пообещал поднять вопрос на правительственном уровне.
“В пятницу у нас "Час вопросов к правительству". Как я говорю — вода камень точит. Будем поднимать этот вопрос”, — заявил Рыбалка в сюжете телеканала “Прямый”.
Впрочем, Рыбалка свое обещанное не выполнил. Во время "Часа вопросов к правительству" ни один из представителей РПЛ не обратился к Кабмину по поводу низких зарплат украинских преподавателей.
Добавим, что среди законодательных инициатив нардепа нет ни одного "образовательного" законопроекта. Таким образом, радикал позаботился о педагогах пока только на словах.
Проблемы врачей
8 июня 2017 года Рыбалка заверил, что РПЛ сделает все возможное, чтобы добиться пересмотра законопроекта №6327 "О государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств" законным способом.
По словам "радикала", во время его принятия в первом чтении были использованы карточки шестерых депутатов, которые отсутствовали в сессионном зале парламента.
Однако, 19 октября 2017 года 13 нардепов-"радикалов", в том числе и сам Сергей Рыбалка, поддержали в целом законопроект №6327 "О государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств", вероятно, забыв о своем заявлении, что его голосование за основу состоялось в неконституционный способ.
Манипуляция фактами
За время своей каденции СМИ неоднократно ловили Рыбалку на манипуляции фактами. В частности, он присвоил себе заслуги правительства касательно начала отопительного сезона в Павлограде.
Также совсем недавно Рыбалка публично раскритиковал экспорт украинских дров в ЕС, однако сам же голосовал за соответствующий законопроект, который предусматривает безнаказанный вывоз леса-кругляка из Украины под видом дров.
О том, что у Рыбалки слова расходятся с действиями, свидетельствует голосование ВР за введение военного положения. Накануне голосования за соответствующий законопроект Рыбалка сообщил о том, что 99% избирателей против такого решения. Вместе с тем и он лично, и практически вся фракция РПЛ поддержали введение ВП.
Получается, что Рыбалка системно не выполняет своих обещаний. А в свое время радикал получил звание "первого" популиста финкомитета ВРУ.