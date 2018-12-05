Сказано багато, зроблено мало: підсумки роботи радикала Рибалки у стінах ВР

Проблеми вчителів

У листопаді цього року Рибалка відвідав педагогів Жовтоводського ліцею Дніпропетровської області. Викладачі висловили нардепу своє невдоволення низьким рівнем зарплат. Рибалка пообіцяв порушити питання на урядовому рівні.

"У п'ятницю у нас "Година запитань до уряду". Як я кажу - вода камінь точить. Будемо порушувати це питання", - заявив Рибалка у сюжеті телеканалу "Прямий".

Утім, Рибалка своє обіцяне не виконав. Під час "Години запитань до уряду" жоден з представників РПЛ не звернувся до Кабміну з приводу низьких зарплат українських викладачів.

Додамо, що серед законодавчих ініціатив нардепа немає жодного "освітнього" законопроекту. Таким чином, радикал подбав про педагогів поки лише на словах.

Проблеми лікарів

8 червня 2017 року Рибалка запевнив, що РПЛ зробить все можливе, щоб домогтися перегляду законопроекту №6327 "Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів" законним способом.

За словами "радикала", під час його ухвалення у першому читанні були використані картки шістьох депутатів, які були відсутні у сесійній залі парламенту.

Однак, 19 жовтня 2017 роки 13 нардепів-"радикалів", у тому числі і сам Сергій Рибалка, підтримали в цілому законопроект №6327 "Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів", ймовірно, забувши про свою заяву, що його голосування за основу відбулося у неконституційний спосіб.

Маніпуляція фактами

За час своєї каденції ЗМІ неодноразово ловили Рибалку на маніпуляції фактами. Зокрема, він привласнив собі заслуги уряду щодо початку опалювального сезону у Павлограді.

Також зовсім недавно Рибалка публічно розкритикував експорт українських дров у ЄС, проте сам же голосував за відповідний законопроект, який передбачає безкарне вивезення лісу-кругляка з України під виглядом дров.

Про те, що у Рибалки слова розходяться з діями, свідчить голосування ВР за введення воєнного стану. Напередодні голосування за відповідний законопроект Рибалка повідомив про те, що 99% виборців проти такого рішення. Разом з тим і він особисто, і практично вся фракція РПЛ підтримали введення ВП.

Виходить, що Рибалка системно не виконує своїх обіцянок. А свого часу радикал отримав звання "першого" популіста фінкомітету ВРУ.