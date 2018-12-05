Сказано багато, зроблено мало: підсумки роботи радикала Рибалки у стінах ВР
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Народний депутат від РПЛ Сергій Рибалка трудиться в стінах ВР на благо народу вже три роки. За час своєї каденції радикал заявляв про себе як про політика, який думає про проблеми вчителів, лікарів, пенсіонерів. УНН зробив добірку обіцянок нардепа, і прийшов до висновку, що Рибалка підтримує українців найчастіше лише словами, і дуже рідко - діями.
Проблеми вчителів
У листопаді цього року Рибалка відвідав педагогів Жовтоводського ліцею Дніпропетровської області. Викладачі висловили нардепу своє невдоволення низьким рівнем зарплат. Рибалка пообіцяв порушити питання на урядовому рівні.
"У п'ятницю у нас "Година запитань до уряду". Як я кажу - вода камінь точить. Будемо порушувати це питання", - заявив Рибалка у сюжеті телеканалу "Прямий".
Утім, Рибалка своє обіцяне не виконав. Під час "Години запитань до уряду" жоден з представників РПЛ не звернувся до Кабміну з приводу низьких зарплат українських викладачів.
Додамо, що серед законодавчих ініціатив нардепа немає жодного "освітнього" законопроекту. Таким чином, радикал подбав про педагогів поки лише на словах.
Проблеми лікарів
8 червня 2017 року Рибалка запевнив, що РПЛ зробить все можливе, щоб домогтися перегляду законопроекту №6327 "Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів" законним способом.
За словами "радикала", під час його ухвалення у першому читанні були використані картки шістьох депутатів, які були відсутні у сесійній залі парламенту.
Однак, 19 жовтня 2017 роки 13 нардепів-"радикалів", у тому числі і сам Сергій Рибалка, підтримали в цілому законопроект №6327 "Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів", ймовірно, забувши про свою заяву, що його голосування за основу відбулося у неконституційний спосіб.
Маніпуляція фактами
За час своєї каденції ЗМІ неодноразово ловили Рибалку на маніпуляції фактами. Зокрема, він привласнив собі заслуги уряду щодо початку опалювального сезону у Павлограді.
Також зовсім недавно Рибалка публічно розкритикував експорт українських дров у ЄС, проте сам же голосував за відповідний законопроект, який передбачає безкарне вивезення лісу-кругляка з України під виглядом дров.
Про те, що у Рибалки слова розходяться з діями, свідчить голосування ВР за введення воєнного стану. Напередодні голосування за відповідний законопроект Рибалка повідомив про те, що 99% виборців проти такого рішення. Разом з тим і він особисто, і практично вся фракція РПЛ підтримали введення ВП.
Виходить, що Рибалка системно не виконує своїх обіцянок. А свого часу радикал отримав звання "першого" популіста фінкомітету ВРУ.