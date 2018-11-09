Радикал Рыбалка провалил очередное обещание: на этот раз - о зарплатах педагогов

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 106924 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 113845 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 151533 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 145704 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 137061 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128489 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 172107 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118103 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141661 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145414 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Радикал Рыбалка провалил очередное обещание: на этот раз - о зарплатах педагогов

Радикал Рыбалка провалил очередное обещание: на этот раз - о зарплатах педагогов

Киев  •  УНН

 • 11610 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Народный депутат от РПЛ Сергей Рыбалка пообещал педагогам Днепропетровской области поставить вопрос низких зарплат преподавателей на правительственном уровне. Однако радикал о своем намерении забыл, передает УНН.

Так, на этой неделе Рыбалка посетил педагогов Желтоводского лицея. Преподаватели выразили нардепу свое недовольство низким уровнем зарплаты.

По этому поводу радикал указал, что в пятницу он поставит этот вопрос представителям действующего правительства.

“В пятницу у нас час вопросов к правительству. Как я говорю — вода камень точит. Будем поднимать этот вопрос”, — заявил Рыбак в сюжете телеканала “Прямый”.

Впрочем, Рыбалка обещанное не выполнил.

Во время часа вопросов к правительству ни один из представителей РПЛ не обратился к Кабмину по поводу низких зарплат украинских преподавателей.

Напомним, депутат Рыбалка заботится о поддержке педагогов только на словах.

Также напомним, Рыбалка пропустил почти половину голосований в Раде, а компания из его семейного бизнеса обвиняется СБУ в торговле снеками с оккупантами. Подозрения следователей уже даже доказал суд, и одного из менеджеров ООО “Снэк Экспорт” (принадлежит отцу радикала) осудили за пособничество в финансировании терроризма.

Украинские Национальные Новости

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