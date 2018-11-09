Радикал Рыбалка провалил очередное обещание: на этот раз - о зарплатах педагогов
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Народный депутат от РПЛ Сергей Рыбалка пообещал педагогам Днепропетровской области поставить вопрос низких зарплат преподавателей на правительственном уровне. Однако радикал о своем намерении забыл, передает УНН.
Так, на этой неделе Рыбалка посетил педагогов Желтоводского лицея. Преподаватели выразили нардепу свое недовольство низким уровнем зарплаты.
По этому поводу радикал указал, что в пятницу он поставит этот вопрос представителям действующего правительства.
“В пятницу у нас час вопросов к правительству. Как я говорю — вода камень точит. Будем поднимать этот вопрос”, — заявил Рыбак в сюжете телеканала “Прямый”.
Впрочем, Рыбалка обещанное не выполнил.
Во время часа вопросов к правительству ни один из представителей РПЛ не обратился к Кабмину по поводу низких зарплат украинских преподавателей.
Напомним, депутат Рыбалка заботится о поддержке педагогов только на словах.
Также напомним, Рыбалка пропустил почти половину голосований в Раде, а компания из его семейного бизнеса обвиняется СБУ в торговле снеками с оккупантами. Подозрения следователей уже даже доказал суд, и одного из менеджеров ООО “Снэк Экспорт” (принадлежит отцу радикала) осудили за пособничество в финансировании терроризма.