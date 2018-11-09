Радикал Рибалка провалив чергову обіцянку: цього разу - про зарплати освітян
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Народний депутат від РПЛ Сергій Рибалка пообіцяв освітянам Дніпропетровщини порушити питання низьких зарплат викладачів на урядовому рівні. Однак радикал про свій намір забув, передає УНН.
Так, цього тижня Рибалка відвідав освітян Жовтоводського ліцею. Викладачі висловили нардепу свою незадоволеність низьким рівнем зарплати.
З цього приводу радикал вказав, що у п’ятницю він поставить це питання представникам чинного уряду.
“У п’ятницю у нас година запитань до уряду. Як я кажу — вода камінь точить. Будемо піднімати це питання”, — заявив Рибалка у сюжеті телеканалу “Прямий”.
Втім, Рибалка обіцяне не виконав.
Під час години запитань до уряду жоден із представників РПЛ не звернувся до Кабміну з приводу низьких зарплат українських викладачів.
Нагадаємо, депутат Рибалка дбає про підтримку освітян лише на словах.
Також нагадаємо, Рибалка пропустив майже половину голосувань у Раді, а компанія з його сімейного бізнесу обвинувачується СБУ у торгівлі снеками з окупантами. Підозри слідчих вже навіть довів суд, і одного з менеджерів ТОВ “Снек Експорт” (належить батькові радикала) засудили за пособництво у фінансуванні тероризму.