Депутат Рибалка дбає про підтримку освітян лише на словах
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Народний депутат від РПЛ Сергій Рибалка обурився низькою заробітною платою працівників освітньої сфери. Разом з тим, жодного "освітнього" законодавчого акту, аби це змінити, за всю свою депутатську каденцію він не запропонував, передає УНН.
Так, представник Радикальної партії Олега Ляшка опублікував гнівний допис у Facebook, в якому заявив про обов’язок держави дбати про освітян.
“Держава має дбати про працівників освітньої галузі, а не кидати їх напризволяще! Наша команда Радикальної партії Олега Ляшка вимагає від влади збільшення зарплат викладачам і вчителям, а також виплат заслужених надбавок за важкість праці та вислугу років”, — написав він, додавши, що мінімальна заробітна плата педагогу, на його думку, має становити 6 тис. грн.
У зв’язку з цим УНН проаналізував усі законодавчі ініціативи Сергія Рибалки, і зокрема, ті, які стали законами, за час його депутатської каденції.
Виявилося, що серед них немає жодного “освітнього” законопроекту, спрямованого, зокрема, на покращення умов роботи та забезпечення українських вчителів. Єдиний документ, який має відношення до освіти, співавтором якого став Рибалка, стосувався закладів фахової передвищої освіти та пропонував узгодити між собою окремі чинні законодавчі акти.
Натомість, у ВР протягом останніх двох років була зареєстрована низка законопроектів, якими пропонувалося покращити умови праці вчителів українських шкіл та викладачів ВНЗ різних рівнів акредитації. Пропонувалося, зокрема, встановити гарантований мінімум заробітної плати педпрацівників, виплачувати соціальні гарантії педагогам, що працюють у сільській місцевості, тощо.
По суті, депутати таки підтримали “хороші зміни” для вчителів, проголосувавши за оновлену редакцію ЗУ “Про освіту” у вересні минулого року.
Вказаний документ, серед іншого, передбачає щомісячні надбавки за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам. Також встановлює доплати науково-педагогічним, науковим та педагогічним працівникам закладів освіти за наукові ступені та вчені звання.
Серед авторів цього закону, до слова, немає ані самого Рибалки, ані жодного представника Радикальної партії Ляшка в цілому.