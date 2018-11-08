Депутат Рибалка дбає про підтримку освітян лише на словах

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Народний депутат від РПЛ Сергій Рибалка обурився низькою заробітною платою працівників освітньої сфери. Разом з тим, жодного "освітнього" законодавчого акту, аби це змінити, за всю свою депутатську каденцію він не запропонував, передає УНН.