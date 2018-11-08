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Депутат Рыбалка заботится о поддержке педагогов только на словах

Депутат Рыбалка заботится о поддержке педагогов только на словах

Киев  •  УНН

 • 10627 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Народный депутат от РПЛ Сергей Рыбалка возмутился низкой заработной платой работников образовательной сферы. Вместе с тем, ни одного "образовательного" законодательного акта, чтобы это изменить, за всю свою депутатскую каденцию он не предложил, передает УНН.

Так, представитель Радикальной партии Олега Ляшко опубликовал гневное сообщение в Facebook, в котором заявил об обязанности государства заботиться о педагогах.

"Государство должно заботиться о работниках образования, а не бросать их на произвол судьбы! Наша команда Радикальной партии Олега Ляшко требует от властей увеличения зарплат преподавателям и учителям, а также выплат заслуженных надбавок за сложность труда и выслугу лет", - написал он, добавив, что минимальная заработная плата педагогу, по его мнению, должна составлять 6 тыс. грн.

В связи с этим УНН проанализировал все законодательные инициативы Сергея Рыбалки, и в частности, те, которые стали законами, за время его депутатской каденции.

Оказалось, что среди них нет ни одного "образовательного" законопроекта, направленного, в частности, на улучшение условий работы и обеспечения украинских учителей. Единственный документ, который имеет отношение к образованию, соавтором которого стал Рыбалка, касался заведений профессионального передвысшего образования и предлагал согласовать между собой отдельные действующие законодательные акты.

Зато в ВР в течение последних двух лет был зарегистрирована ряд законопроектов, которыми предлагалось улучшить условия труда учителей украинских школ и преподавателей вузов разных уровней аккредитации. Предлагалось, в частности, установить гарантированный минимум заработной платы педагогических работников, выплачивать социальные гарантии педагогам, работающим в сельской местности, и тому подобное.

По сути, депутаты поддержали "хорошие перемены" для учителей, проголосовав за обновленную редакцию ЗУ "Об образовании" в сентябре прошлого года.

Указанный документ, среди прочего, предусматривает ежемесячные надбавки за выслугу лет педагогическим и научно-педагогическим работникам. Также устанавливает доплаты научно-педагогическим, научным и педагогическим работникам учреждений образования за ученые степени и ученые звания.

Среди авторов этого закона, к слову, нет ни самого Рыбалки, ни одного представителя Радикальной партии Ляшко в целом.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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