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Радикал Рибалка пропустив майже половину голосувань у Раді

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КИЇВ. 1 листопада. УНН. З листопада 2014-го по жовтень 2018 року народний депутат від РПЛ Сергій Рибалка проголосував 6 тис. 380 разів, що становить 43,03% від загальної кількості голосувань. Про це свідчать статистичні дані порталу ВРУ, передає УНН.

При цьому за час своєї депутатської каденції Рибалка пропустив 3,3 тис. голосувань ВР, або 22% від загальної кількості.

Таким чином, Рибалка займає 294 місце (з 423) у рейтингу активності народних обранців.

Попри таку низьку продуктивність роботи у парламенті, Рибалка недавно заявив, що зробить все можливе, аби втриматися за статус народного депутата і отримати мандат за підсумками наступних парламентських виборів.

Разом з тим, за оцінками політологів, продовження кар'єри Рибалки у складі РПЛ на сьогодні під великим питанням, адже депутат встиг себе неодноразово скомпрометувати вчинками і невиконаними обіцянками.

Через свою "токсичність" Рибалка навряд чи потрапить до прохідної частини списку, вважає політолог Олексій Станчевський.

"Щодо Рибалки - у нього є токсичність і до списку таких не братимуть. На моє глибоке переконання, зараз рейтинг РПЛ не дозволяє вставляти у прохідну частину списку людей токсичних, а будь-який негатив у виборчій кампанії буде використовуватися проти партії в цілому. Через це, звичайно, їм не вигідно ставити його у прохідну частину. Тому можуть відправити його по одномандатному округу, якщо нічого не зміниться", - зазначив експерт, додавши, що ціна питання у такому випадку для Рибалки виллється у величезні кошти.

Відзначимо, що раніше, після того як Рибалка привітав свою подружку з днем народження її фотографіями на сітілайтах у Нью-Йорку, припинити такі "понти" його закликав особисто лідер радикалів Олег Ляшко.

Також "токсичність" Рибалки багато у чому зумовлюється кримінальним шлейфом його сімейного бізнесу.

Зокрема, компанія батька радикала ("Снек Експорт") підозрюється у фінансуванні тероризму, шляхом збуту виробленої снекової продукції на окупованих територіях. У межах кримінального провадження за цим фактом одного з топ-менеджерів сімейної корпорації Рибалки вже навіть засудили.

На тлі цього скандалу Ляшко виступив з публічною критикою Рибалки. Лідер радикалів тоді заявив, що "той, хто торгує з ОРДЛО, повинен сидіти у в'язниці".

Загалом же, робота Рибалки у парламенті далеко не відрізняється результативністю. Навпаки, жодна з його законодавчих ініціатив протягом року так і не стала законом. А практично всі законопроекти радикала критикуються професійною спільнотою за "беззмістовність і популізм".

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