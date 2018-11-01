Радикал Рыбалка пропустил почти половину голосований в Раде

При этом за время своей депутатской каденции Рыбалка пропустил 3,3 тыс. голосований ВР, или 22% от общего количества.

Таким образом, Рыбалка занимает 294 место (из 423) в рейтинге активности народных избранников.

Несмотря на такую низкую продуктивность работы в парламенте, Рыбалка недавно заявил, что сделает все возможное, лишь бы удержаться за статус народного депутата и заполучить мандат по итогам следующих парламентских выборов.

Вместе с тем, по оценкам политологов, продолжение карьеры Рыбалки в составе РПЛ сегодня под большим вопросом, ведь депутат успел себя неоднократно скомпрометировать поступками и невыполненными обещаниями.

Из-за своей "токсичности" Рыбалка вряд ли попадет в проходную часть списка, считает политолог Алексей Станчевский.

"О Рыбалке - у него есть токсичность и в список таких не будут брать. По моему глубокому убеждению, сейчас рейтинг РПЛ не позволяет вставлять в проходную часть списка людей токсичных, а любой негатив в избирательной кампании будет использоваться против партии в целом. Из-за этого, конечно, им не выгодно ставить его в проходную часть. Поэтому могут отправить его по одномандатному округу, если ничего не изменится", - отметил эксперт, добавив, что цена вопроса в таком случае для Рыбалки выльется в огромные средства.

Отметим, что ранее, после того как Рыбалка поздравил свою подружку с днем рождения ее фотографиями на ситилайтах в Нью-Йорке, прекратить такие "понты" его призвал лично лидер радикалов Олег Ляшко.

Также "токсичность" Рыбалки во многом оговаривается уголовным шлейфом его семейного бизнеса.

В частности, компания отца радикала ("Снэк Экспорт") подозревается в финансировании терроризма, путем сбыта произведенной снэковой продукции на оккупированных территориях. В рамках уголовного производства по этому факту одного из топ-менеджеров семейной корпорации Рыбалки уже даже осудили.

На фоне этого скандала Ляшко выступил с публичной критикой Рыбалки. Лидер радикалов тогда заявил, что "тот, кто торгует с ОРДЛО, должен сидеть в тюрьме".

В целом же, работа Рыбалки в парламенте далеко не отличается результативностью. Наоборот, ни одна из его законодательных инициатив в течение года так и не стала законом. А практически все законопроекты радикала критикуются профессиональным сообществом за "бессодержательность и популизм".