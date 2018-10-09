Рибалка продовжує прогулювати засідання ВР

Повідомляється, що з початку року по 5 жовтня 2018 року відбулося загалом 96 засідань ВР. Рибалка був присутній на 76 засіданнях, пропустивши при цьому 20.

Таким чином, Рибалка пропустив кожне п’яте засідання Верховної Ради України.

Раніше УНН повідомляв, що Рибалка з часу набуття депутатських повноважень пропустив близько 20% засідань Верховної Ради України.

Нагадаємо, на думку політолога Олексія Станчевского, законотворча діяльність нардепа Сергія Рибалки є прикладом непрофесіоналізму. Саме його законодавчі ініціативи, як правило, піддаються заслуженій критиці з боку економістів та фінансистів. За підсумком, проекти Рибалки практично завжди зазнають фіаско у сесійній залі.

"Рибалка позиціонує себе як експерт в банківській і фінансовій сфері, тому і подає відповідні законопроекти. Але якщо ми подивимося статистику проектів ЗУ, де стоїть особисте авторство нардепа - майже всі вони висять без руху. Це говорить про невідповідність тієї посади, яку Рибалка займав раніше. Також це говорить про нього як про непрофесіонала своєї справи", - зазначив Станчевский.

Так, напередодні банкіри розповіли про нікчемність законопроекту Рибалки щодо об'єднання державних банків.

Крім цього, нещодавно законодавці відмовилися підтримати законопроект Рибалки про кредитні спілки. Тоді експерти відзначили, що пропозиції політика (в разі прийняття) можуть спровокувати масові банкрутства та знищення близько 200 кредитних спілок.

Беззмістовною експерти вважають і законодавчу ініціативу Рибалки про криптовалюти.

Аналогічно марним економісти свого часу охрестили законопроект радикала про ломбарди.