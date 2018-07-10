Радикал Рибалка ігнорує кожне п’яте засідання ВРУ
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. Народний депутат від РПЛ Сергій Рибалка з часу набуття депутатських повноважень пропустив близько 20% засідань Верховної Ради України. Про це свідчать дані порталу ВРУ, передає УНН.
Повідомляється, що з 27 листопада 2014 року по 10 липня 2018 року відбулося загалом 447 засідань ВРУ. Рибалка був присутній на 356 засіданнях, пропустивши при цьому 93.
Таким чином, Рибалка пропустив кожне п’яте засідання Верховної Ради України.
Нагадаємо, ЗМІ називають Рибалку одним із найменш ефективних нардепів з тих причин, що його законотворчі ініціативи часто є непрофесійними й популістськими, а, у підсумку, переважно, провалюються Радою.
Наприклад, його законопроект про об’єднання державних банків (№8331-1) отримав вкрай негативну характеристику від економістів.
“З точки зору логіки — це абсурд”, — заявив експерт Віктор Борщевський, коментуючи пропозиції Рибалки об’єднати держбанки.
Крім того, нещодавно законодавці відмовилися підтримати законопроект Рибалки про кредитні спілки. Тоді фахівці відзначили, що пропозиції політика (в разі прийняття) можуть спровокувати масові банкрутства та знищення близько 200 кредитних спілок.
Беззмістовною експерти вважають і законодавчу ініціативу Рибалки про криптовалюти.
Аналогічно марним і корупційним експерти свого часу охрестили законопроект радикала про ломбарди.
Насамкінець зауважимо, що з початку року жоден запропонований Рибалкою законопроект не став законом, попри близько десятка ініційованих.