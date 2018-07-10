Радикал Рыбалка игнорирует каждое пятое заседание ВРУ
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. Народный депутат от РПЛ Сергей Рыбалка с момента приобретения депутатских полномочий пропустил около 20% заседаний Верховной Рады Украины. Об этом свидетельствуют данные портала ВРУ, передает УНН.
Сообщается, что с 27 ноября 2014 по 10 июля 2018 года состоялось всего 447 заседаний ВРУ. Рыбалка присутствовал на 356 заседаниях, пропустив при этом 93.
Таким образом, Рыбалка пропустил каждое пятое заседание Верховной Рады Украины.
Напомним, СМИ называют Рыбалку одним из наименее эффективных нардепов по тем причинам, что его законотворческие инициативы часто являются непрофессиональными и популистскими, а, в итоге, чаще всего, проваливаются Радой.
Например, его законопроект об объединении государственных банков (№8331-1) получил крайне негативную характеристику от экономистов.
"С точки зрения логики - это абсурд", - заявил эксперт Виктор Борщевский, комментируя предложения Рыбалки объединить госбанки.
Кроме того, недавно законодатели отказались поддержать законопроект Рыбалки о кредитных союзах. Тогда специалисты отметили, что предложения политика (в случае принятия) могут спровоцировать массовые банкротства и уничтожение около 200 кредитных союзов.
Бессодержательной эксперты считают и законодательную инициативу Рыбалки о криптовалютах.
Аналогично бесполезным и коррупционным эксперты в свое время окрестили законопроект радикала о ломбардах.
В конце заметим, что с начала года ни один предложенный Рыбалком законопроект не стал законом, несмотря на около десятка инициированных.