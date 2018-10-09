Рыбалка продолжает прогуливать заседания ВР
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Народный депутат от РПЛ Сергей Рыбалка с начала года пропустил каждое пятое заседание Верховной Рады Украины. Об этом свидетельствуют данные портала ВР, передает УНН.
Сообщается, что с начала года по 5 октября 2018 года состоялось целом 96 заседаний ВР. Рыбалка присутствовал на 76 заседаниях, пропустив при этом 20.
Таким образом, Рыбалка пропустил каждое пятое заседание Верховной Рады Украины.
Ранее сообщал УНН, что Рыбалка со времени получения депутатских полномочий пропустил около 20% заседаний Верховной Рады Украины.
Напомним, по мнению политолога Алексея Станчевского, законотворческая деятельность нардепа Сергея Рыбалки является примером непрофессионализма. Именно его законодательные инициативы, как правило, подвергаются заслуженной критике со стороны экономистов и финансистов. По итогам, проекты Рыбалки практически всегда терпят фиаско в сессионном зале.
"Рыбалка позиционирует себя как эксперт в банковской и финансовой сфере, так и подает соответствующие законопроекты. Но если мы посмотрим статистику проектов ЗУ, где стоит личное авторство нардепа - почти все они висят без движения. Это говорит о несоответствии той должности, которую Рыбалка занимал ранее. Также это говорит о нем как о непрофессионале своего дела", - отметил Станчевский.
Так, накануне банкиры рассказали о ничтожности законопроекта Рыбалки по объединению государственных банков.
Кроме этого, недавно законодатели отказались поддержать законопроект Рыбалки о кредитных союзах. Тогда эксперты отметили, что предложения политика (в случае принятия) могут спровоцировать массовые банкротства и уничтожение около 200 кредитных союзов.
Бессодержательной эксперты считают и законодательную инициативу Рыбалки о криптовалюте.
Аналогично бесполезным экономисты в свое время окрестили законопроект радикала о ломбардах.