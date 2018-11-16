Радикал Рыбалка снова манипулирует фактами: на этот раз - об отопительном сезоне
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. На днях в городе Павлоград, что в Днепропетровской области, начался отопительный сезон. Этому поспособствовал якобы лидер Радикальной партии Олег Ляшко. Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат от РПЛ Сергей Рыбалка, передает УНН.
"Благодаря давлению лидера Радикальной партии Олега Ляшко на Премьер-министра Украины в Павлограде наконец начали отопительный сезон. Котельные заработали еще вчера, и за пару дней все помещения города должны быть с теплом", - написал он.
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Как Ляшко "давил" на Премьера - Рыбалка не уточнил. Впрочем, в словах благодарности жителей города за тепло в домах фамилии радикалов не упоминаются.
"Решение такой непростой ситуации, которая сложилась в этом году в нашем городе, стало возможным благодаря личному вмешательству и поддержке Премьер-министра Украины В.Б.Гройсмана, а также помощи руководства Днепропетровской облгосадминистрации", - говорится в сообщении пресс-службы Павлоградского городского совета.
Напомним, что Павлоград получил номинацию на природный газ для отопительного сезона 13 ноября. Это стало возможным благодаря тому, что городская власть компенсировала 36,5 млн грн из 130 млн грн долга КП "Павлоградтеплоэнерго" перед ОАО "НАК "Нафтогаз Украины".
Также напомним, недавно депутат Рыбалка провалил очередное свое публичное обещание о зарплате педагогов.