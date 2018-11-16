Радикал Рибалка знову маніпулює фактами: цього разу - про опалювальний сезон
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Днями у місті Павлоград, що на Дніпропетровщині, розпочався опалювальний сезон. Цьому посприяв начебто лідер Радикальної партії Олег Ляшко. Про це на своїй сторінці у Facebook написав народний депутат від РПЛ Сергій Рибалка, передає УНН.
“Завдяки тиску лідера Радикальної партії Олега Ляшка на Прем’єр-міністра України у Павлограді нарешті розпочали опалювальний сезон. Котельні запрацювали ще вчора, і за пару днів всі приміщення міста мають бути з теплом”, — написав він.
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Як саме Ляшко “тиснув” на Прем’єра — Рибалка не уточнив. Втім у словах подяки жителів міста за тепло у оселях прізвища радикалів не згадуються.
“Вирішення такої непростої ситуації , яка склалася цього року в нашому місті, стало можливим завдяки особистому втручанню та підтримці Прем’єр-міністра України В.Б.Гройсмана, а також допомозі керівництва Дніпропетровської облдержадміністрації”, — йдеться у повідомленні прес-служби Павлоградської міської ради.
Нагадаємо, що Павлоград отримав номінацію на природний газ для опалювального сезону 13 листопада. Це стало можливим завдяки тому, що міська влада компенсувала 36,5 млн грн із 130 млн грн боргу КП “Павлоградтеплоенерго” перед ПАТ “НАК “Нафтогаз України”.
Також нагадаємо, нещодавно, депутат Рибалка провалив чергову свою публічну обіцянку про зарплати освітян.