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Отмена книги жалоб нарушила права значительной части потребителей

Киев • УНН

 • 15790 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. Отмена книги жалоб нарушила права значительной части потребителей, которые не имеют возможности оставлять отзывы об обслуживании в том или ином заведении через интернет. Такое мнение выразила глава Всеукраинской ассоциации по вопросам защиты прав потребителей "Потребительское доверие" Елена Куликова в комментарии корреспонденту УНН.

Отмена книги жалоб нарушила права значительной части потребителей

"Представители Минэкономики и служба, которая инициировала отмену книги жалоб, говорят о том, что потребитель может пользоваться большим количеством онлайн-ресурсов, оставлять отзывы в интернете, но мы говорим о том, что значительная часть населения – это пожилые люди, которые не имеют смартфонов и не умеют оставлять отзывы в интернете, они по сути, лишены возможности оставлять отзывы и писать, что их права нарушены в кафе, ресторане, магазине и так далее", - отметила эксперт.

По ее словам, книга жалоб и предложений не является панацеей борьбы с некачественным обслуживанием и другими нарушениями прав потребителей. Она позволяла руководителю получить адекватную информацию об уровне обслуживания в его заведении от его конечных потребителей и быстро отреагировать.

При этом она добавила, что молодые люди, в свою очередь, редко оставляют отзывы о некачественном обслуживании где бы то ни было, а "голосуют" ногами – то есть перестают посещать такое заведение.

Напомним, Кабинет министров в среду отменил обязательность ведения книги жалоб и предложений в Украине. Соответствующее решение было принято на заседании правительства 6 марта.

В МЭРТ сообщили, что ведение такой книги обходилось украинским бизнесменам в 45 млн грн в год. При этом, по словам эксперта в сфере сопровождения малого бизнеса Алины Хащевич, книга жалоб была абсолютно неэффективным инструментом коммуникации между предпринимателями и потребителями.

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