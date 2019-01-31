Отменены три авиарейса в Киев
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Три внутренние рейсы в Украине в международный аэропорт "Борисполь" под Киевом отменены. Об этом сообщила компания-перевозчик МАУ, передает УНН.
"Информируем об отмене следующих рейсов: PS042 Черновцы - Киев от 31 января; PS100 Винница - Киев от 31 января; PS082 Ивано-Франковск - Киев от 31 января", - сообщили в компании.
При этом причин отмены рейсов не указано.
Также указано и изменение расписания рейса PS242 Торонто - Киев от 31 января, который планируется к вылету 31 января в 01:15 по местному времени и прибудет в Киев 31 января в 17:40 по местному времени.
Накануне в "Борисполе" массово задерживались рейсы из-за сбоя в заправке самолетов.