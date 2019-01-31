Скасовано три авіарейси до Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Три внутрішні авіарейси в Україні до міжнародного аеропорту "Бориспіль" під Києвом скасовано. Про це повідомила компанія-перевізник МАУ, передає УНН.
"Інформуємо про скасування наступних рейсів: PS042 Чернівці - Київ від 31 січня; PS100 Вінниця - Київ від 31 січня; PS082 Івано-Франківськ - Київ від 31 січня", - повідомили у компанії.
При цьому причин відміни рейсів не вказано.
Також вказано та зміну розкладу рейсу PS242 Торонто - Київ від 31 січня, що планується до вильоту 31 січня о 01:15 за місцевим часом і прибуде в Київ 31 січня о 17:40 за місцевим часом.
Напередодні у "Борисполі" масово затримувалися рейси через збій у заправці літаків.