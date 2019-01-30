В "Борисполі" масово затримуються рейси через збій у заправці літаків

КИЇВ. 30 січня. УНН. Найбільший в Україні авіаперевізник компанія ”Міжнародні авіалінії України” (МАУ) повідомила про затримку 22 рейсів, яка була викликана збоєм у заправці літаків авіапаливом. Про це УНН повідомили у прес-службі МАУ.