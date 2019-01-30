В "Борисполі" масово затримуються рейси через збій у заправці літаків

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КИЇВ. 30 січня. УНН. Найбільший в Україні авіаперевізник компанія ”Міжнародні авіалінії України” (МАУ) повідомила про затримку 22 рейсів, яка була викликана збоєм у заправці літаків авіапаливом. Про це УНН повідомили у прес-службі МАУ. 

"Авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" інформує про затримку 22-х рейсів, що сталася ввечері 29 січня в аеропорту "Бориспіль". Затримки були спричинені збоєм у заправці літаків авіаційним пальним", - сказано у повідомлені. 

Загалом ввечері 29 січня були затримані 22 міжнародних та внутрішніх рейси. Тривалість затримки склала від 1 до 2 годин 10 хвилин.

Крім того були змінені такі рейси: 

PS072 Дніпро - Київ від 30 Січня
PS072 Дніпро - Київ планується до вильоту 30 Січня о 11:00 за місцевим часом і прибуде в Київ 30 Січня о 12:10 за місцевим часом.

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PS538 Алмати - Київ від 29 Січня
PS538 Алмати - Київ планується до вильоту 29 Січня о 07:00 за місцевим часом і прибуде в Київ 29 Січня о 10:40 за місцевим часом.

PS485 Київ - Женева від 30 Січня
PS485 Київ - Женева планується до вильоту 30 Січня о 12:45 за місцевим часом і прибуде в Женеву 30 Січня о 15:15 за місцевим часом.

PS486 Женева - Київ від 30 Січня
PS486 Женева - Київ планується до вильоту 30 Січня о 14:50 за місцевим часом і прибуде в Київ 30 Січня о 19:45 за місцевим часом.

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PS079 Київ - Івано Франківськ від 30 Січня
PS079 Київ - Івано Франківськ планується до вильоту 30 Січня о 12:20 за місцевим часом і прибуде в Івано-Франківськ 30 Січня о 13:40 за місцевим часом.

PS080 Івано Франківськ - Київ від 30 Січня
PS080 Івано Франківськ - Київ планується до вильоту 30 Січня о 15:00 за місцевим часом і прибуде в Київ 30 Січня о 16:25 за місцевим часом.

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