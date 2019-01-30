В "Борисполе" массово задерживаются рейсы из-за сбоя в заправке самолетов
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Крупнейший в Украине авиаперевозчик компания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) сообщила о задержке 22 рейсов, вызванной сбоем в заправке самолетов авиатопливом. Об этом сообщили УНН в пресс-службе МАУ.
"Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" информирует о задержании 22-х рейсов, произошедшей вечером 29 января в аэропорту "Борисполь". Задержки были вызваны сбоем в заправке самолетов авиационным топливом", - говорится в сообщении.
В общем вечером 29 января были задержаны 22 международных и внутренних рейса. Продолжительность задержки составила от 1 до 2:00 10 минут.
Кроме того были изменены такие рейсы:
PS072 Днепр - Киев от 30 января
PS072 Днепр - Киев планируется к вылету 30 января в 11:00 по местному времени и прибудет в Киев 30 января в 12:10 по местному времени.
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PS538 Алматы - Киев от 29 января
PS538 Алматы - Киев планируется к вылету 29 января в 07:00 по местному времени и прибудет в Киев 29 января в 10:40 по местному времени.
PS485 Киев - Женева от 30 января
PS485 Киев - Женева планируется к вылету 30 января в 12:45 по местному времени и прибудет в Женеву 30 января в 15:15 по местному времени.
PS486 Женева - Киев от 30 января
PS486 Женева - Киев планируется к вылету 30 января в 14:50 по местному времени и прибудет в Киев 30 января в 19:45 по местному времени.
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PS079 Киев - Ивано Франковск от 30 января
PS079 Киев - Ивано Франковск планируется к вылету 30 января в 12:20 по местному времени и прибудет в Ивано-Франковск 30 января в 13:40 по местному времени.
PS080 Ивано Франковск - Киев от 30 января
PS080 Ивано Франковск - Киев планируется к вылету 30 января в 15:00 по местному времени и прибудет в Киев 30 января в 16:25 по местному времени.