Скандальный трансфер Ярмоленко: ФИФА рассматривает заявление о санкциях для "Боруссии"

Так, в прошлом году СДЮШОР "Юность" пожаловалась в ФИФА, и Палата разрешения споров обязала немецкий клуб выплатить школе средства, или же предоставить документы, регламентирующие факт передачи денег по трансферу Ярмоленко спортивному заведению.

Решение ФИФА "Боруссия" должна была выполнить, однако сделано этого не было.

В связи с этим, адвокаты "Юности" снова подали заявление в ФИФА, на этот раз о применении санкций в отношении немецкого клуба. Об этом на своей странице Facebook сообщил юрист Юрий Юрченко.

"Адвокатское бюро "Юрченко Юрий и партнеры" / "YIY & partners" LF на защите детского/юношеского футбола! За юридической помощью обратилась СДЮШОР "Юность" (Чернигов) о невыплате ФК "Боруссия" (Дортмунд) в пользу школы-воспитанника Андрея Ярмоленко 136 500 евро по решению FIFA от 09.01.2020 г.!

В результате, уже 08.07.2020 г. нами подано заявление в FIFA относительно применения соответствующих санкций в отношении ФК "Боруссия"! Продолжение следует..." - написал он, опубликовав соответствующие документы.

Комментируя указанную ситуацию раньше, Мирон Маркевич отметил, что "Боруссию" в международный скандал втянуло "Динамо", "хоть немецкий клуб здесь и ни при чем".

"Ситуация очень неприятная. Но я убежден, что "Боруссия" не могла намахлевать с деньгами и, я думаю, "Боруссия" свои обязательства полностью выполнила (перед ФК "Динамо" - ред.). А вот куда эти деньги делись дальше - пусть теперь разбирается ФИФА в рамках открытого дисциплинарного производства. Да и украинские правоохранители пусть доводят дело до конца. Там же уголовное производство есть (уголовное производство по ч. 4 ст. 190 УК Украины - мошенничество, завладение путем обмана, денежными средствами в особо крупных размерах - ред.)", - сказал функционер.

Напомним, что за трансфер Ярмоленко черниговская "Юность" должна была получить платеж солидарности в 286,4 тыс. евро.

При этом часть платежа в 150 тыс. евро ФК "Динамо" со своего оффшорного счета (Динамо Киев Кипр ЛТД) перечислило в адрес общественной организации "Клуб "Юность".

Одноименная со спортивной школой футболиста ОО создана была только в 2015 году, в то время как Ярмоленко играл в черниговской ДЮСШ "Юность" с 1996 по 2001 и с 2004 по 2006 годы.

Заподозрив мошенничество, 10 апреля 2018 года руководитель "Юности" Геннадий Прокопович обратился в следственное управление ГУ Нацполиции в Черниговской области. Сегодня уголовное дело уже слушают в Печерском суде.

По мнению следователей, переброшенные "Динамо" на счет ОО "Клуб "Юность" средства в дальнейшем были переведены в наличные.

Интересно, что, подписывая договор с "Боруссией" о трансфере Ярмоленко, все обязательства по уплате платежей солидарности за футболиста "Динамо" принимало на себя. А "Юность" неоднократно и публично призывала владельцев киевского ФК - братьев Суркисов - выплатить деньги, предусмотренные для детского спортивного заведения.