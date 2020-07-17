Скандальний трансфер Ярмоленка: ФІФА розглядає заяву про санкції для "Боруссії"

Так, минулого року СДЮШОР “Юність” поскаржилася до ФІФА, і Палата вирішення спорів зобов’язала німецький клуб виплатити школі кошти, або ж надати документи, які регламентують факт передачі грошей по трансферу Ярмоленка спортивному закладу.

Рішення ФІФА “Боруссія” мала виконати, проте зроблено цього не було.

У зв’язку з цим, адвокати “Юності” знову подали заяву до ФІФА, цього разу вже про застосування санкцій до німецького клубу. Про це на своїй сторінці Facebook повідомив юрист Юрій Юрченко.

“Адвокатське бюро "Юрченко Юрій і партнери“ / "YIY & partners“ LF на захисті дитячого/юнацького футболу! За юридичною допомогою звернулася СДЮШОР "Юність“ (Чернігів ) щодо НЕвиплати ФК "Борусія“ (Дортмунд ) на користь школи-вихованця Андрія Ярмоленка 136 500 євро згідно рішення FIFA від 09.01.2020 р.!

В результаті, вже 08.07.2020 р. нами подана заява до FIFA щодо застосування відповідних санкцій до ФК "Борусія“! Далі буде ...”, - написав він, опублікувавши відповідні документи.

Коментуючи вказану ситуацію раніше, Мирон Маркевич зазначив, що “Боруссію” у міжнародний скандал втягнуло “Динамо”, “хоч німецький клуб тут і ні до чого”.

“Ситуація дуже неприємна. Але я переконаний, що "Боруссія“ не могла намахлювати з грошима і, я думаю, "Боруссія“ свої зобов’язання повністю виконала (перед ФК "Динамо“ — ред.). А от куди ці гроші поділися далі — нехай тепер розбирається ФІФА в рамках відкритого дисциплінарного провадження. Та й українські правоохоронці хай доводять справу до кінця. Там же кримінальне провадження є (кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 КК України — шахрайство, заволодіння шляхом обману, грошовими коштами в особливо великих розмірах — ред.)”, — сказав функціонер.

Нагадаємо, що за трансфер Ярмоленка чернігівська “Юність” мала отримати платіж солідарності у 286,4 тис. євро.

Натомість, частина платежу в 150 тис. євро ФК “Динамо” зі свого офшорного рахунку (Динамо Київ Кіпр ЛТД) перерахувало на адресу громадської організації “Клуб “Юність”.

Однойменна зі спортивною школою футболіста ГО створена була тільки у 2015 році, у той час, коли Ярмоленко грав у чернігівській ДЮСШ “Юність” з 1996 по 2001 і з 2004 по 2006 роки.

Запідозривши шахрайство, 10 квітня 2018 року керівник “Юність” Геннадій Прокопович звернувся до слідчого управління ГУ Нацполіції у Чернігівській області. Сьогодні кримінальну справу вже слухають у Печерському суді.

На думку слідчих, перекинуті “Динамо” на рахунок ГО “Клуб “Юність” кошти надалі були переведені у готівку.

Цікаво, що, підписуючи договір з “Боруссією” про трансфер Ярмоленка, усі зобов’язання зі сплати платежів солідарності за футболіста “Динамо” брало на себе. А “Юність” неодноразово і публічно закликала власників київського ФК — братів Суркісів — виплатити гроші, передбачені для дитячого спортивного закладу.