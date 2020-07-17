Сьогодні відбудеться судове засідання у кримінальному провадженні "трансферу Ярмоленка"
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. Сьогодні у Печерському суді м. Києва о 12:00 відбудеться судове засідання в кримінальному провадженні за фактом шахрайства із грошима солідарного платежу за трансфер футболіста Андрія Ярмоленка, передає УНН із посиланням на сайт суду.
Зазначається, що участь у засіданні братиме директор чернігівської спортивної школи "Юність" Геннадій Прокопович (потерпіла сторона). Саме цей заклад виховував Ярмоленка і мав отримати за трансфер футболіста із "Динамо" в "Боруссію" солідарний платіж у розмірі 286,4 тис. євро.
Проте з невідомих причин збоку столичного ФК ця сума в односторонньому порядку була зменшена до 150 тис. євро і перерахована на рахунки громадської організації "Юність", що немає жодного стосунку до реальної чернігівської спортивної школи. Однойменна назва ГО, вочевидь, спеціально була обрана для реалізації шахрайської схеми з присвоєння коштів, що передбачалися для вихованців закладу.
Сьогодні прокуратура обвинувачує голову ГО "Юність" Олександра Салія у шахрайстві в особливо великих розмірах.
Нагадаємо, трансфер Ярмоленка відбувся у серпні 2017 року. На думку слідчих Нацполіції Києва, перекинуті клубом "Динамо" на рахунок ГО "Клуб "Юність" кошти у розмірі 150 тис. євро надалі були переведені в готівку та присвоєні.
Загальна сума трансферу Ярмоленка, за даними ЗМІ, становила 25 млн євро, які ТОВ "Футбольний клуб "Динамо (Київ)" (Україна) разом з офшорною компанією "Динамо Київ" (Кіпр) ЛТД отримали від дортмундської "Боруссії" у повному обсязі.
Підписуючи договір з "Боруссією" про трансфер Ярмоленка, "Динамо" всі зобов’язання зі сплати платежів солідарності за футболіста брало на себе.
Раніше, керівник ДЮСШ "Юність" неодноразово письмово і публічно звертався власників "Динамо" братів Суркісів із вимогою виконати перед школою солідарні зобов’язання. Оскільки ті того так і не зробили - було порушене кримінальне провадження.