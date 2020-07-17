Сегодня состоится судебное заседание по уголовному производству "трансфера Ярмоленко"
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. Сегодня в Печерском суде г. Киева в 12:00 состоится судебное заседание в уголовном производстве по факту мошенничества с деньгами солидарного платежа за трансфер футболиста Андрея Ярмоленко, передает УНН со ссылкой на сайт суда.
Отмечается, что участие в заседании будет принимать директор черниговской спортивной школы "Юность" Геннадий Прокопович (потерпевшая сторона). Именно это заведение воспитывало Ярмоленко и должно было получить за трансфер футболиста с "Динамо" в "Боруссию" солидарный платеж в размере 286,4 тыс. евро.
Однако по неизвестным причинам со стороны столичного ФК эта сумма в одностороннем порядке была уменьшена до 150 тыс. евро и перечислена на счета общественной организации "Юность", которая не имеет никакого отношения к реальной черниговской спортивной школе. Одноименное название ОО, очевидно, специально было выбрано для реализации мошеннической схемы по присвоению средств, которые предусматривались для воспитанников учреждения.
Сегодня прокуратура обвиняет главу ОО "Юность" Александра Салия в мошенничестве в особо крупных размерах.
Напомним, трансфер Ярмоленко состоялся в августе 2017 года. По мнению следователей Нацполиции Киева, переброшенные клубом "Динамо" на счет ОО "Клуб "Юность" средства в размере 150 тыс. евро в дальнейшем были обналичены и присвоены.
Общая сумма трансфера Ярмоленко, по данным СМИ, составила 25 млн евро, которые ООО "Футбольный клуб "Динамо"(Киев) (Украина) совместно с оффшорной компанией "Динамо Киев" (Кипр) ЛТД получили от дортмундской "Боруссии" в полном объеме.
Подписывая договор с "Боруссией" о трансфере Ярмоленко, "Динамо" все обязательства по уплате платежей солидарности за футболиста брало на себя.
Ранее, руководитель ДЮСШ "Юность" неоднократно письменно и публично обращался владельцев "Динамо" братьев Суркисов с требованием выполнить перед школой солидарные обязательства. Поскольку те того так и не сделали - было нарушено уголовное производство.