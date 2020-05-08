Скандальные обыски в Одессе: трем работникам полиции сообщено о подозрении в краже
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Двум оперуполномоченным и одному следователю Киевского отдела полиции в городе Одессе ГУ Нацполиции в Одесской области сообщено о подозрении в краже имущества во время обысков на территории производственных помещений одного из предприятий. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.
"Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Николаеве, сообщили о подозрении двум оперуполномоченным и одному следователю Киевского отдела полиции в городе Одессе ГУ Нацполиции в Одесской области. Правоохранители подозреваются в тайном похищении чужого имущества по предварительному сговору группой лиц (ч. 1 и ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины)", - говорится в сообщении.
Сообщается, что досудебным расследованием установлено, что работники полиции во время следственных действий на территории производственных помещений одного из предприятий тайно похитили имущество, принадлежавшее предприятию. Факты краж были зафиксированы камерами наблюдения и опубликованы в сети Интернет.
"Сейчас решается вопрос об уведомлении о подозрении еще одному фигуранту уголовного производства, и избрании в отношении подозреваемых меры пресечения", - отмечается в сообщении.
Напомним, в Киевской области задержали сотрудников СБУ, которые похищали предпринимателей с целью получения выкупа.