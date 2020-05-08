Скандальні обшуки в Одесі: трьом працівникам поліції повідомлено про підозру у крадіжці
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Двом оперуповноваженим та одному слідчому Київського відділу поліції в місті Одесі ГУ Нацполіції в Одеській області повідомлено про підозру у крадіжці майна під час обшуків на території виробничих приміщень одного з підприємств. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДБР.
"Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, повідомили про підозру двом оперуповноваженим та одному слідчому Київського відділу поліції в місті Одесі ГУ Нацполіції в Одеській області. Правоохоронці підозрюються у таємному викраденні чужого майна за попередньою змовою групою осіб (ч. 1 та ч. 2 ст. 185 Кримінального кодексу України)“,-йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що досудовим розслідуванням встановлено, що працівники поліції під час слідчих дій на території виробничих приміщень одного з підприємств таємно викрали майно, що належало підприємству. Факти крадіжок були зафіксовані на камери спостереження та опубліковані в мережі Інтернет.
“Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру ще одному фігуранту кримінального провадження, та обрання відносно підозрюваних запобіжного заходу”, — зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, На Київщині затримали співробітників СБУ, які викрадали підприємців з метою отримання викупу.