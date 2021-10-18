Скандальная семья николаевского адвоката Семеновой снова под подозрением: на этот раз один из сыновей обвиняется в убийстве
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. Следователи отделения полиции № 1 Первомайского районного отдела полиции (Николаевская область) сообщили о подозрении 23-летнему злоумышленнику за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство", сообщает УНН.
С подозреваемым проводят следственные действия, однако меру пресечения еще не избрали.
Как сообщили УНН в полиции, речь идет о Евгении Семенове - одном из трех сыновей николаевского адвоката Светланы Семеновой.
Правоохранители рассказывают, что 16 октября он отдыхал в компании молодых людей, пока с одним из них у него не возник конфликт. Тогда, по версии следствия, Семенов ударил потерпевшего ножом в грудь и убежал. Парень скончался по дороге в больницу.
Санкция инкриминируемой статьи предусматривает до 15 лет заключения, однако в семье Семеновой это далеко не первый конфликт сыновей с законом.
Ранее Евгения Семенова подозревали в ряде преступлений, в частности хулиганстве и нанесении телесных повреждений, однако он выходил "сухим из воды".
Так же как и его братья Артур и Виталий, которых несмотря на общественный резонанс, судья Южноукраинского суда Галина Далматова в июне отпустила под ночной домашний арест за совершенное ДТП в нетрезвом виде, нападение на водителя и угон его автомобиля.
Отметим, что применение мягких мер в отношении указанных лиц не ставит их на путь истинный и не предотвращает преступной деятельности с их стороны, однако прокуратура так и не смогла добиться ареста этих "криминальных элементов", которые каждый раз создают угрозу жизни людей и наводят ужас на Южноукраинск и всю Николаевскую область.
Согласно реестру, мать скандальных братьев Светлана Семенова занимается адвокатской деятельностью с 1994 года.