Скандальна сім'я миколаївського адвоката Семенової знову під підозрою: на цей раз один з синів звинувачується у вбивстві

Із підозрюваним проводять слідчі дії, проте міру запобіжного заходу ще не обрали.

Як повідомили УНН в поліції, йдеться про Євгена Семенова — одного із трьох синів миколаївського адвоката Світлани Семенової.

Правоохоронці розповідають, що 16 жовтня він відпочивав у компанії молодиків, аж поки з одним із них у нього не виник конфлікт. Тоді, за версією слідства, Семенов вдарив потерпілого ножем у груди і втік. Хлопець помер дорогою в лікарню.

Санкція інкримінованої статті передбачає до 15 років ув’язнення, втім в родині Семенової це далеко не перший конфлікт синів із законом.

Раніше Євгена Семенова підозрювали у низці злочинів, зокрема хуліганстві та завданні тілесних ушкоджень, проте він виходив “сухим із води”.

Так само як і його брати Артур і Віталій, яких попри громадський резонанс, суддя Южноукраїнського суду Галина Далматова у червні відпустила під нічний домашній арешт за скоєну ДТП у нетверезому вигляді, напад на водія та викрадення його авто.

Відзначимо, що застосування м’яких заходів до вказаних осіб не ставить їх на шлях істинний і не запобігає злочинній діяльності з їхнього боку, проте прокуратура так і не змогла домогтися арешту цих “кримінальних елементів”, які щоразу створюють загрозу життю людей і наводять жах на Южноукраїнськ та всю Миколаївську область.

Згідно з реєстром, мати скандальних братів Світлана Семенова займається адвокатською діяльністю з 1994 року.