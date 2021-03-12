Скандальная чиновница Клитина написала картину беременного Гитлера
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Советник председателя Государственного космического агентства Украины Александра Клитина опубликовала в соцсетях свою картину, на которой изобразила беременного Гитлера, сообщает УНН со ссылкой на Facebook Александры.
Детали
Александра Клитина, советник председателя ГКАУ, опубликовала в соцсети Facebook свое очередное творение. Женщина написала картину "Гитлер", где изображает политического деятеля в теле беременной женщины. Она пояснила, к тому, что войны продолжаются причастны в основном мужчины-лидеры, поэтому показала Гитлера беременным.
Цитата
"Картина называется "Гитлер" - это критика патриархата. Настолько абсурдно выглядит этот кровожадный монстр в женском теле, что наводит на мысли - женщина не смогла бы довести мир к такому ужасу. Нужно больше женского лидерства в мире", - прокомментировала свое фото Александра Клитина.
Публикация вызвала у людей много комментариев: кто-то соглашается с художницей, а кто-то наоборот критикует. Женщина отметила, что в мае, на ее выставке, будут гораздо откровеннее работы.
Добавим
В 2019 году после секс-скандала Клитину уволили по представлению министра инфраструктуры Владислава Криклия.
А в 2020 году стало известно, что Клитина стала советницей председателя государственного космического агентства. Позже она записала видеообращение в открытом купальнике. На нем Клитина объявила о создании собственной политической партии для борьбы с "политическими проститутами".
Напомним
На известном аукционе Christie's было продано электронную картину современного художника Beeple за 69 млн долларов.