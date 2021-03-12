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Скандальная чиновница Клитина написала картину беременного Гитлера

Скандальная чиновница Клитина написала картину беременного Гитлера

Киев  •  УНН

 • 53022 просмотра

КИЕВ. 12 марта. УНН. Советник председателя Государственного космического агентства Украины Александра Клитина опубликовала в соцсетях свою картину, на которой изобразила беременного Гитлера, сообщает УНН со ссылкой на Facebook Александры.

Детали

Александра Клитина, советник председателя ГКАУ, опубликовала в соцсети Facebook свое очередное творение. Женщина написала картину "Гитлер", где изображает политического деятеля в теле беременной женщины. Она пояснила, к тому, что войны продолжаются причастны в основном мужчины-лидеры, поэтому показала Гитлера беременным.

Цитата

"Картина называется "Гитлер" - это критика патриархата. Настолько абсурдно выглядит этот кровожадный монстр в женском теле, что наводит на мысли - женщина не смогла бы довести мир к такому ужасу. Нужно больше женского лидерства в мире", - прокомментировала свое фото Александра Клитина.

Публикация вызвала у людей много комментариев: кто-то соглашается с художницей, а кто-то наоборот критикует. Женщина отметила, что в мае, на ее выставке, будут гораздо откровеннее работы.

Добавим

В 2019 году после секс-скандала Клитину уволили по представлению министра инфраструктуры Владислава Криклия.

А в 2020 году стало известно, что Клитина стала советницей председателя государственного космического агентства. Позже она записала видеообращение в открытом купальнике. На нем Клитина объявила о создании собственной политической партии для борьбы с "политическими проститутами".

Напомним

На известном аукционе Christie's было продано электронную картину современного художника Beeple за 69 млн долларов.

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