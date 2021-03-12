Скандальна чиновниця Клітіна написала картину вагітного Гітлера
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Радниця голови Державного космічного агентства України Олександра Клітіна опублікувала в соцмережах свою картину, на якій зобразила вагітного Адольфа Гітлера, повідомляє УНН з посиланням на Facebook Олександри.
Деталі
Олександра Клітіна, радниця голови ДКАУ, опублікувала в соцмережі Facebook своє чергове творіння. Жінка написала картину “Гітлер”, де зображує політичного діяча в тілі вагітної жінки. Вона пояснила, до того, що війни продовжуються причетні здебільшого чоловіки-лідери, саме тому показала Гітлера вагітним.
Цитата
“Картина називається „Гітлер“ — це критика патріархату. Настільки абсурдно виглядає цей кровожерливий монстр у жіночому тілі, що наводить на думки — жінка не змогла б довести світ до такого жахіття. Потрібно більше жіночого лідерства у світі”, — прокоментувала своє фото Олександра Клітіна
Публікація викликала у людей багато коментарів: хтось погоджується з художницею, а хтось навпаки критикує. Жінка зазначила, що в травні, на її виставці, будуть набагато відвертіші роботи.
Додамо
У 2019 році після секс-скандалу Клітіну звільнили за поданням міністра інфраструктури Владислава Криклія.
А у 2020 році стало відомо, що Клітіна стала радницею голови державного космічного агентства. Пізніше вона записала відеозвернення у відкритому купальнику. На ньому Клітіна оголосила про створення власної політичної партії для боротьби з "політичними проститутами".
Нагадаємо
На відомому аукціоні Christie’s було продано електронну картину сучасного художника Beeple за 69 мільйонів доларів.