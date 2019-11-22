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Криклій звільняє свою заступницю Клітіну через секс-скандал

Криклій звільняє свою заступницю Клітіну через секс-скандал

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. Міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що на наступному засіданні уряду вважає за необхідне винести подання про відставку його заступниці Олександри Клітіної. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.

“Олександра Клітіна відмовилась йти у відставку в дусі європейської політичної традиції. Тому я вважаю за необхідне винести на наступне засідання уряду подання про її відставку від свого імені”, — написав Криклій.

Міністр також звернув увагу на питанні гендерної рівності та неприпустимості образи честі та гідності людини через її стать. Він назвав сексизм, ейджизм та решту дискримінацій неприпустимим явищем у політиці та інших сферах життя.

“Я неодноразово публічно наголошував, що сам формував свою команду, і залишаю за собою право змінювати її. Заступники міністра також обіймають політичні посади. Це означає, що якщо ти вважаєш, що міністра, в команді якого працюєш, нічого не цікавить крім того з чим ми боремось, цитую: „которого, видимо интересует только зароботок“, ти, як заступник міністра, маєш повідомити правоохоронним органами всі відомі факти для подальшого розслідування та подати у відставку через категоричну не згоду з такими речами. Власне так я і запропонував зробити Олександрі Клітіній. Вона категорично відмовилась і сказала, що не бачить передумов для звільнення”, — зазначив Криклій.

Також міністр зазначив, що незадоволений відсутністю розуміння між Олександрою та командою міністерства інфраструктури, що траплялось неодноразово.

“Від самого початку я кожному із заступників озвучував свою рішучу позицію, що вони мають заслужити довіру та підтримку в колективі демонструючи лідерські якості. Олександрі лідерства забракло, а довіру з останнім вчинком втрачено. Якщо у пані Клітіної є реальні факти зловживань чи корупції серед членів команди, я прошу так само повідомити їх для розслідування компетентним органам, вважаю вони мають право знати більше за Джокера”, — додав Криклій.

Зазначимо, що днями нардеп Антон Поляков оприлюднив фрагмент розмови народних депутатів від "Слуги народу", в якому зазначається, що Клітіна нібито отримала свою посаду через ліжко.

Згодом підключився пранкер "Джокер", який поширив листування з Клітіною. Він порадив чиновниці написати про свою щасливу родину у соцмережі, і вона слухняно виконала всі поради, не помітивши тролінгу.

Нагадаємо, Олександра Клітіна стала заступником міністра інфраструктури 18 вересня.

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