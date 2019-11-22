Криклій звільняє свою заступницю Клітіну через секс-скандал
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що на наступному засіданні уряду вважає за необхідне винести подання про відставку його заступниці Олександри Клітіної. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.
“Олександра Клітіна відмовилась йти у відставку в дусі європейської політичної традиції. Тому я вважаю за необхідне винести на наступне засідання уряду подання про її відставку від свого імені”, — написав Криклій.
Міністр також звернув увагу на питанні гендерної рівності та неприпустимості образи честі та гідності людини через її стать. Він назвав сексизм, ейджизм та решту дискримінацій неприпустимим явищем у політиці та інших сферах життя.
“Я неодноразово публічно наголошував, що сам формував свою команду, і залишаю за собою право змінювати її. Заступники міністра також обіймають політичні посади. Це означає, що якщо ти вважаєш, що міністра, в команді якого працюєш, нічого не цікавить крім того з чим ми боремось, цитую: „которого, видимо интересует только зароботок“, ти, як заступник міністра, маєш повідомити правоохоронним органами всі відомі факти для подальшого розслідування та подати у відставку через категоричну не згоду з такими речами. Власне так я і запропонував зробити Олександрі Клітіній. Вона категорично відмовилась і сказала, що не бачить передумов для звільнення”, — зазначив Криклій.
Також міністр зазначив, що незадоволений відсутністю розуміння між Олександрою та командою міністерства інфраструктури, що траплялось неодноразово.
“Від самого початку я кожному із заступників озвучував свою рішучу позицію, що вони мають заслужити довіру та підтримку в колективі демонструючи лідерські якості. Олександрі лідерства забракло, а довіру з останнім вчинком втрачено. Якщо у пані Клітіної є реальні факти зловживань чи корупції серед членів команди, я прошу так само повідомити їх для розслідування компетентним органам, вважаю вони мають право знати більше за Джокера”, — додав Криклій.
Зазначимо, що днями нардеп Антон Поляков оприлюднив фрагмент розмови народних депутатів від "Слуги народу", в якому зазначається, що Клітіна нібито отримала свою посаду через ліжко.
Згодом підключився пранкер "Джокер", який поширив листування з Клітіною. Він порадив чиновниці написати про свою щасливу родину у соцмережі, і вона слухняно виконала всі поради, не помітивши тролінгу.
Нагадаємо, Олександра Клітіна стала заступником міністра інфраструктури 18 вересня.