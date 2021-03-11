Електронну картину художника Beeple продали на аукціоні за 69 млн доларів

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На аукціонному будинку Christie’s було продано електронну картину “Everydays: The First 5000 Days” сучасного художника Beeple за 69 мільйонів доларів. Це колаж з усіх зображень, які художник щодня публікував в інтернеті протягом п’яти тисяч днів починаючи з 2007 року. Повідомляється, що робота митця стала одією з найдорожчих, що виставляли на аукціоні.

Стартова ціна роботи Beeple становила 100 доларів. В останні хвилини аукціону ціна підскочила з 20 мільйонів доларів і, щонайменше, до 50. Врешті, картину продали за 69,3 мільйонів доларів.

Нагадаємо

Анджеліна Джолі продала картину Вінстона Черчилля “Вежа мечеті Кутубії” за 11,6 мільйонів доларів.