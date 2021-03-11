Електронну картину художника Beeple продали на аукціоні за 69 млн доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. На відомому аукціоні Christie's було продано електронну картину сучасного художника Beeple за 69 мільйонів доларів. Про це повідомлено на інформаційній сторінці The New York Times, передає УНН.
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На аукціонному будинку Christie’s було продано електронну картину “Everydays: The First 5000 Days” сучасного художника Beeple за 69 мільйонів доларів. Це колаж з усіх зображень, які художник щодня публікував в інтернеті протягом п’яти тисяч днів починаючи з 2007 року. Повідомляється, що робота митця стала одією з найдорожчих, що виставляли на аукціоні.
Стартова ціна роботи Beeple становила 100 доларів. В останні хвилини аукціону ціна підскочила з 20 мільйонів доларів і, щонайменше, до 50. Врешті, картину продали за 69,3 мільйонів доларів.
Нагадаємо
Анджеліна Джолі продала картину Вінстона Черчилля “Вежа мечеті Кутубії” за 11,6 мільйонів доларів.