Электронную картину художника Beeple продали на аукционе за 69 млн долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. На известном аукционе Christie's было продано электронную картину современного художника Beeple за 69 млн долларов. Об этом сообщается на информационной странице The New York Times, передает УНН.
Детали
На аукционном доме Christie's было продано электронную картину "Everydays: The First 5000 Days" современного художника Beeple за 69 млн долларов. Это коллаж из всех изображений, которые художник ежедневно публиковал в интернете в течение пяти тысяч дней начиная с 2007 года. Сообщается, что работа художника стала один их из самых дорогих, что выставляли на аукционе.
Стартовая цена работы Beeple составляла 100 долларов. В последние минуты аукциона цена подскочила с 20 млн долларов и, по меньшей мере, до 50. Наконец, картину продали за 69,3 млн долларов.
Напомним
Анджелина Джоли продала картину Уинстона Черчилля "Башня мечети Кутубии" за 11,6 млн долларов.