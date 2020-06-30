Колишня заступниця Криклія записала ролик у купальнику: заявила про створення партії

"Я вирішила боротись за правду самотужки, тому що на цих "ідіотів у штанях" надії нема", - сказала Клітіна у відеоролику, закликавши охочих доєднатись до боротьби з "політичними проститутами".

У Instagram Клітіна уточнила, що партію "хотіли назвати "Клітіна проти проститутів", але може цензуру не пройти".

"Вирішили назвати "Україна проти корупції" - хочу звернути увагу, це зовсім не сексистський лозунг і ми раді кожному справжньому чоловіку, який вирішить нас підтримати! Але хочу звернути увагу, чомусь корупціонери у нас в основному усі чоловіки - тобто по статистиці у жінок є більше шансів подолати корупцію в Україні. Основним напрямом буде очищення України від корупціонерів, політичних проститутів і їх схем, що душать розвиток економіки і призводять до зубожіння українців. Ідея - розробити пакет антикорупційних реформ, щоб впроваджувати одночасно по всім напрямкам і не дати шансу корупційній гідрі пристосуватися!", - написала вона.

Нагадаємо, після секс-скандалу у лютому минулого року Клітіну звільнили за поданням міністра інфраструктури Владислава Криклія.

Минулого тижня стало відомо, що Клітіна стала радницею голови державного космічного агентства.